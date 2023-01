Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alt fortsætter, som det plejer, og alligevel er alt forandret.

Et ægtepar fra Midtsjælland skulle bruge et par uger til at sunde sig, da de før jul vandt næsten 50 millioner kroner i Lotto.

Eller – for at være helt præcis – 49.496.882 kroner.

Nu har de så småt fundet deres ben igen og begynder at finde ud af, hvad de vil bruge de mange penge til.

Meget er forandret i familien samtidig med, at en hel del er helt, som det altid har været.

»Hverdagen går jo videre. Den bliver bare lidt nemmere økonomisk. Men konen køber stadig genbrug på kræmmermarkeder, og vi drikker den samme vin til aftensmaden,« siger den mandlige del af det anonyme ægtepar i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

»De første tre uger kunne vi jo slet ikke kapere det. Vi sov dælme ikke godt. Det var fuldstændigt vanvittigt. Vi fattede ikke en brik. Det er jo et svimlende beløb,« husker han.

Da pengene kom ind på konto, fik ægteparret hjælp fra Danske Spils rådgiver til at investere noget af gevinsten i aktier og obligationer.

Der er dog også blevet til store gaver og arveforskud til børnene og et nyt hus.

Den største omvæltning er dog, at parret har valgt at gå på tidlig pension.

»Alle spørger jo sig selv på et eller andet tidspunkt: ’Hvad ville jeg gøre, hvis jeg vandt så mange penge?’ Vi havde også snakket om det, og vi vidste kun, at vi ville holde op med at arbejde.«

»49 millioner er jo så vanvittigt et beløb, at vi ville blive helt stressede, hvis vi skulle nå at bruge dem, inden vi stiller træskoene,« siger han.

Trods den store gevinst fortsætter ægteparret med at spille Lotto, selv om manden indrømmer, at han håber, nogle andre vinder den store gevinst næste gang:

»Det vil være mest fair,« siger han.