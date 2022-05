»Hold op, hvor er der overskyet udenfor.«

Det var den umiddelbare indskydelse, som et ægtepar fik, da de stod op mandag morgen.

Virkeligheden var dog en helt anden.

Solen skinnede, men kulsort røg havde mørklagt udsigten fra parrets lejlighed på anden sal.

Årsagen: En voldsom brand var brudt ud i en bus på Nordre Fasanvej på Frederiksberg.

»Først frygtede vi, at bussen var eksploderet, og at der stadig var mennesker inde i den,« siger Anders Hjorth.

Sammen med sin hustru kunne han se chokeret til, mens tårnhøje flammer steg til vejrs faretruende tæt på parrets ejendom.

»Det var virkelig ubehageligt. Der stod meterhøje flammer op fra taget på bussen, og der blæste gløder op på vores vindue,« fortæller Anders Hjorth, der kunne mærke varmen fra branden udenfor.

Frygten begyndte derfor for alvor at melde sig.

»Der lugtede af brændt metal, og vi frygtede, at der ville gå ild i vores ejendom,« siger han.

Heldigvis nåede det ikke så vidt.

Kort tid efter dukkede brandvæsenet op og slukkede flammerne.

Efterfølgende ringede det på døren, og da parret åbnede, stod en gruppe brandmænd med headset på.

De ville tjekke op på, om der var brand eller røg i lejlighederne.

»Branden havde heldigvis ikke spredt sig. Til gengæld var hele facaden på vores bygning oversprøjtet med brandskum. Men så længe det ikke er værre end det, går det nok,« siger Anders Hjorth.

Den kraftige busbrand brød ud ved 7-tiden mandag morgen nær Nordre Fasanvej og Godthåbsvej.

Ingen kom til skade i forbindelse med branden, og brandårsagen kendes endnu ikke, oplyser Hovedstadens Beredskab.

Beredskabet oplyser yderligere, at branden krævede »en større brandudrykning«, og at det lykkedes at forhindre brandspredning til den nærliggende ejendom samt en bus, der holdt foran.

Movia skal nu undersøge bussen, så de kan finde ud af årsagen til branden.

Busbranden medførte kortvarigt trafikale problemer nær Nordre Fasanvej og Godthåbsvej.