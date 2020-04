Mange danskere havde nok set frem til, at de kunne tilbringe påsken i et sommerhus.

Desværre har corona-krisen spoleret manges ferieplaner. Hvis du har lejet et sommerhus, så er det dog ikke sikkert, at du kan få dine penge tilbage. Det måtte et ægtepar fra Borum nær Aarhus sande.

For ægteparret bestående af Thomas og Sidsel Holleufer havde nemlig lejet et sommerhus i Løkken til den nette sum af 23.500 kroner, hvor de sammen med familien på i alt 20 personer skulle tilbringe påskeugen, fortæller de til Aarhus Stiftstidende.

Da coronavirus kom på tværs af planerne, ønskede ægteparret dog ikke længere at tage i sommerhus, hvorfor de kontaktede udlejningsfirmaet DanCenter og undersøgte, om det var muligt at ombooke eller aflyse og få pengene tilbage.

Ifølge Thomas Holleufer var det dog ikke løsninger, som udlejningsfirmaet var med på.

»Dancenter var hverken til at hugge eller stikke i. De ville bare have deres penge - alle 100 procent. Beskeden lød: "Der er jo ikke nogen, der forhindrer jer i at bruge sommerhuset. I må jo bare finde ud af, om I vil være sammen'',« siger Thomas Holleufer til Aarhus Stiftstidende og fortsætter:

»Jeg synes, at vi blev stillet i en umulig situation. Det ville være fuldstændig uforsvarligt at møde op 20 mand fra alle egne af landet.«

Thomas Holleufer siger til mediet, at han ikke føler at DanCenter viser samfundssind i en periode, hvor der ellers er meget snak om, at man skal udvise samfundssind.

DanCenter fortæller dog til mediet, at de blot følger reglerne.

De lægger vægt på, at myndighederne ikke har gjort det ulovligt at tage i sommerhus, hvorfor det ikke er muligt for DanCenter at imødekomme en afbestilling eller refundering. Situationen er ikke omfattet firmaets 'force majeure', forklarer administrerende direktør Kim Holmsted til Aarhus Stiftstidende.

Direktøren fortæller videre, at der også står en husejer i den anden ende af hver booking og forventer at modtage sin betaling for at udleje sit sommerhus, hvorfor det vil skabe problemer, hvis lejerne skal have deres penge tilbage.

Aarhus Stiftstidende har forhørt sig hos Forbrugerrådet Tænk, som fortæller, at der heller ikke er noget at komme efter rent juridisk i den type sager, da det ikke er udlejeren, der bryder aftalen, men det i stedet er lejerne, der ikke ønsker at benytte sommerhuset alligevel.

På trods af at DanCenter overholder reglerne, så fortæller ægteparret Thomas og Sidsel Holleufer alligevel til mediet, at de ikke har tænkt sig at benytte udlejningsfirmaet en anden gang.

Tidligere har B.T. snakket med en række danskere, der ligesom Thomas og Sidsel Holleufer havde set frem til at tilbringe deres tid i et sommerhus lejet gennem DanCenter.

Også i de tilfælde gjorde corona-krisen, at de ikke ønskede at benytte de lejede sommerhuse alligevel, hvorfor de ville enten ombooke eller have pengene tilbage. Noget som administrerende direktør Kim Holmsted også dengang fortalte ville kunne få store konsekvenser for DanCenter.

»Så kan jeg lukke forretningen ned og fyre 270 medarbejdere. Vi kan ikke kompensere gæsterne og lade ejerne beholde pengene på samme tid,« sagde Kim Holmsted dengang til B.T.