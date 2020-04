For to uger siden kiggede Anette Fredensborg og Kim Fredensborg hinanden i øjnene. Var der ikke noget, de kunne gøre?

Historien om 31-årige kræftsyge Sandra Mørk Valente, der ikke kunne tage afsked med sine kære på grund af coronavirus, havde gjort et dybt indtryk på dem.

Ægteparret fra Nordfyn har et ambulancefirma, og de besluttede sig for at gøre, hvad de kunne for at finde frem til Sandra, så de kunne tilbyde hendes deres hjælp.

»Vi havde et stort behov for at kunne gøre noget. Hvis vi kunne give Sandra og hendes familie en bekymring mindre i en tid, der er så svær, så ville vi det,« siger Kim Fredensborg.

Anette Fredensborg fortæller, at hun har været meget påvirket af Sandras historie, som hun har fulgt i B.T. siden november.

Her stod den unge mor for første gang frem og fortalte om de svigt i sundhedsvæsenet, der havde ført til, at hun 30 år gammel fik en dødsdom.

Anette og Kim Fredensborg har sammen ambulancefirmaet EMS Ambulancer (Privatfoto) Vis mere Anette og Kim Fredensborg har sammen ambulancefirmaet EMS Ambulancer (Privatfoto)

»En af grundene til, at vi er blevet så ramte af hendes historie, er, at vi selv har en datter, der har haft kræft,« siger Anette Fredensborg.

Hun huskede alt for godt ensomheden, da deres datter var indlagt på sygehuset, og fra sit arbejde som sygeplejerske ved hun alt om, hvor hårdt det er, når familier ikke får taget afsked.

»Det er noget af det frygteligste, man kan opleve, og hvis vi overhovedet kunne, ville vi gerne gøre alt for, at Sandra fik sagt ordentligt farvel,« siger Anette Fredensborg.

Hun og Kim besluttede derfor, at de ville tilbyde Sandra at hente hende i deres ambulance og køre hende et sted hen, hvor hun kunne tage afsked med familie og venner.

På det hospice, hvor Sandra Mørk Valente boede, måtte hun nemlig kun få besøg af sine to børn og de samme tre voksne på grund af coronavirus.

Det betød blandt andet, at Sandra ikke kunne se sine søskende og andre nære familiemedlemmer.

31-årige Sandra er mor til to drenge på seks og to år. Vis mere 31-årige Sandra er mor til to drenge på seks og to år.

Efter en del besvær lykkedes det Anette Fredensborg at komme i kontakt med Sandra Mørk Valentes mor, og sammen arrangerede de, at Kim Fredensborg kunne hente Sandra fra hospice og køre hende hjem i hendes lejlighed.

Her kunne hun få besøg af den nærmeste familie i små grupper i henhold til myndighedernes retningslinjer.

Den første lørdag i påsken kørte Kim Fredensborg og en anden redder den lange tur fra Nordfyn til Sjælland.

»Vi havde sørget for, der var dejligt varmt i ambulancen, lidt vand, en kold sodavand og musik til Sandra, så turen kunne være så hyggelig som muligt. Hun gav os det smil, jeg havde håbet på, og som gjorde hele turen værd og mere til,« fortæller Kim Fredensborg.

Og han ved, at selv om han og Anette kunne hjælpe Sandra den dag, så var det ligeså meget hende, der hjalp dem.

»I sådan en situation vil man bare så gerne gøre noget. Vi kan jo ikke løse problemet. Vi kan ikke fjerne hendes sygdom. Men at få muligheden for at hjælpe med noget, vi rent faktisk kunne, det betød meget,« fortæller han.

Turen med Sandra har betydet meget for Kim og Anette Fredensborg, der har været berørte af hendes skæbne. (Privatfoto) Vis mere Turen med Sandra har betydet meget for Kim og Anette Fredensborg, der har været berørte af hendes skæbne. (Privatfoto)

Anette Fredensborg kunne ikke komme med på turen, fordi hun skulle arbejde, men hun havde den samme følelse, da hendes mand kørte afsted om morgenen.

»Jeg er så glad for, vi kunne gøre det,« fortæller hun.

Ægteparret afholdt selv alle udgifter til turen, så de kunne tilbyde Sandra deres hjælp gratis, og de var gerne kørt til Skagen, hvis det var det, der var behovet, fortæller Kim Fredensborg.

På vejen hjem fra mødet med Sandra, kunne han dog godt mærke, det var en anderledes tur, han havde været ude på, sammenlignet med de normale ambulanceture.

»Det blev en enorm lang tur. Både Sandra og hendes familie ved, hvad der venter, og uden vi kender dem, så ved vi det også,« siger Kim Fredensborg.

Sandra Mørk Valente er fortsat alvorligt syg. Hun har givet sit samtykke til, at Anette og Kim Fredensborg taler med B.T. om deres tur sammen.