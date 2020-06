Et ægtepar - der tog bussen til og fra Bornholm - er siden begge blevet konstateret smittet med coronavirus.

Siden er samtlige gæster, som var med bussen samtidig med ægteparret, blevet bedt om at blive testet.

Det skriver Nordjyske.

Ægteparret var med en bus fra det nordjyske rejseselskab Nilles, som kørte fra Frederikshavn til Bornholm - og tilbage igen. Undervejs på turen kom der flere rejsende med om bord.

Det var efter hjemkomsten den 19. juni, at ægteparret blev konstateret smittet med coronavirus. Det fortæller direktøren for Nilles, Miriam Bisgaard Christiansen:

»De kontaktede os på vagttelefonen i tirsdags, og vi kontaktede efterfølgende samtlige gæster, som vi bad om at blive testet. Udover samtlige deltagere på turen har vi har været alt igennem: Spisesteder, chaufføren, overnatningsstedet - alle med tilknytning til bussen,« fortæller hun til Nordjyske.

Til lokalmediet fortæller Miriam Bisgaard Christiansen, at hun ikke ved, om andre personer er konstateret smittet, men hun går ud fra, at der er 'en risiko' for det.

Direktøren kan ikke oplyse, hvor ægteparret kommer fra i landet.

Der har indtil videre været 12.675 bekræftede tilfælde af smitte i Danmark. 604 personer er døde med coronavirus.