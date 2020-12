Det er ikke unormalt, at det koster lidt knaster til rengøring og istandsættelse, når man flytter fra en lejlighed eller et hus. Men da ægteparret Poul og Rie Humle skulle flytte i september, fik de sig noget af et chok, da de så regningen fra udlejeren.

Knap 150.000 kroner skulle ægteparret betale, og det kan de simpelt hen ikke få til at stemme.

Men ifølge regningen har der virkelig skullet gøres meget ved de 104 kvadratmeter, hvor parret har boet i 11 år.

For eksempel har malerne brugt 158 timer bare på at rengøre og male. Her er vægge og lofter blevet både malet og vasket op til tre gange.

»Vi er begge rygere. Men vi synes stadig, det er helt vildt, at rygning kan medføre istandsættelse for så mange penge,« siger 73-årige Rie Humle til Herning Folkeblad.

Derudover har udlejer udskiftet syv døre, og viceværten har brugt 49 timer på rengøring, renholdelse af haven og anden istandsættelse.

Men det forstår Rie Humle ikke. Hun fortæller nemlig, at lejemålet er blevet rengjort af familien i 20 timer, inden de flyttede ud.

For Poul og Rie Humle er det en stor pose penge, der nu skal betales. De er nemlig begge pensionister og lever af deres folkepension. Derfor har de nu allieret sig med Lejernes LO, der vil kigge nærmere på sagen.

Det er Ejendomsselskabet Midtjylland, der udlejer Rie og Poul Humles tidligere lejemål. Her ser direktøren, Jan Jørgensen, dog lidt anderledes på situationen.

»Jeg kan oplyse, at den pågældende lejlighed er en af de mest tilsodede, jeg har set i min tid i branchen. Det var ikke bare gult, for soden var så tyk, at den løb ned af alle rør. Det var så slemt, at vi har måttet udskifte en del stikkontakter, radiatorer og hele køkkenet,« siger han til Herning Folkeblad.