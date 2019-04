Computer, nøgler, dankort, punge. Det var blot nogle af de ting, ægteparret Margit og Henrik Sadum fandt ved et busstoppested overfor Center Sandholm, da de var i gang med en affaldsindsamling søndag.

Parret deltog i Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af affald. De var derfor forberedt på at skulle indsamle lidt af hvert.

Alligevel kom det bag på Margit og Henrik Sadum, at de skulle finde hele 55 kilo affald ved busstoppestedet på Sandholmgårdsvej over for Center Sandholm, Danmarks største asylcenter.

»Jeg var rystet. Computerne var totalsmadret, og der lå Dankort spredt i buskadset. Så vi var ret overbevist om, at det var tyvekoster,« siger Margit Sandum, der bor i Blovstrød sammen med sin mand.

Her ses flere af de ødelgate computere, som parret fandt. Foto: Privat.

Blandt skraldet var også cykelhjul, cykellåse, cykelkurve, mobiltelefoner mv.

55 kg blev det til i alt, som blev fyldt i en trailer og kørt væk.

Parret meldte efterfølgende fundet til politiet og skrev et åbent brev om oplevelsen.

Brevet er bl.a. sendt til borgmesteren, ledelsen for Center Sandholm, ledelsen for Høvelte Kaserne og Nordsjællands Politi.

Margit (tv.) og Henrik Sandum fandt 55 kilo affald ved busstoppestedet på Sandholmgårdsvej. Foto: Henrik Sandum

»Vi ved ikke, hvem der har ansvaret for det svineri,« siger Margit Sandum.

Centerledelsen på Center Sandholm har ikke svaret på ægteparrets brev. Til gengæld har de svaret Danmarks Naturfredningsforening, der efter fundet også tog kontakt til centret.

De forklarer, at de har haft fokus på sydsiden af vejen og dermed har overset problemet på nordsiden.

»Vi vil fremover også tage turen på nordsiden af Sandholmgårdsvej ved busstoppestedet, sammen med vores beboere, som vi i øvrigt gør med de fleste af vores opgaver, netop for at beboerne får et ejerskab for stedet, hvor de bor, men også for at beboerne får forståelse for den kultur, der er i samfundet, at det er et fælles ansvar,« lyder det fra Center Sandholm.