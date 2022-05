Fire år tilbage. Så langt skal en uvildig advokatundersøgelse af den voldelige kultur på kostskolen Herlufsholm gå.

Jon Lauritsen, der skal stå i spidsen for undersøgelsen, oplyser til DR, at det vil give et »nutidigt billede« af forholdene.

Der vil ikke være grænser for, hvad og hvem, der skal undersøges, så længe det handler om krænkelserne på skolen.

Det er kostskolen Herlufsholm selv, der har sat den uvildige advokatundersølgeser i gang.

Herlufsholm ligger ved Næstved på Sydsjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Herlufsholm ligger ved Næstved på Sydsjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det, jeg er blevet bedt om at undersøge og redegøre for, er de sager, der måtte være om krænkelser af elever på skolen,« siger han til DR-radioprogrammet 'P1 Morgen':

»Og så skal jeg også redegøre for og undersøge, hvordan skolens ledelse og medarbejdere har håndteret sagerne.«

Det er TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', der har sat gang i polemikken omkring kostskolen, da den afdækkede grov vold, mobning og seksuelle krænkelser som en del af kulturen blandt eleverne baseret på intervirew med cirka 50 tidligere elever.

Ifølge advokat Jon Lauritsen vil undersøgelsen omfatte de oplysninger, som skolen måtte have om eventuelle krænkelser i den fireårige periode – der vil også blive mulig for at kontakte advokaten med oplysninger.

Rektor Mikkel Kjellberg. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Rektor Mikkel Kjellberg. Foto: Tobias Kobborg

Han udelukker ikke, at alle elever, der har gået på kostskolen i perioden vil blive kontaktet. Men han erkender samtidig behovet for en »relativ hurtig afklaring«.

Rektor på Herlufsholm, Mikkel Kjellberg, har meddelt, at han vil blive på skolen og få ryddet op i den usunde kultur, selv om han ikke er helt enig i det billede, som er kommet frem i TV 2-dokumentaren.

»Jeg kan stadig ikke genkende det billede, dokumentaren forsøger at skabe. Dokumentaren forsøger at skabe et billede af en skole, hvor vold er reglen frem for undtagelsen. Et billede af, at ledelsen skulle fortie og tilmed understøtte sådan en kultur. Det kan jeg ikke genkende,« siger han til B.T. og fortæller, at skolen allerede i januar iværksatte en ekstern undersøgelse – og altså nu følger op med endnu en:

»Men vi har haft sager på skolen, også i nyere tid, som har været uacceptable, og vi har måttet agere resolut.«

Imens har Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti indkaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et lukket samråd, hvor de vil have hende til at forklare, hvad hun konkret har vidst om forholdene på kostskolen Herlufsholm.

Ministeren har allerede meldt ud, at hun gerne vil have den såkaldte præfektordning, hvor ældre elever opdrager på yngre elever, afskaffet.