Advokat hos Horten prøver at få oplysninger, siger han om tv-dokumentar. Men direktør kender ikke metoden.

Når advokat Nicolai Dyhr i en ny dokumentar fra TV 2 ses holde møder med kriminelle og rådgive dem om svindel, benytter han en såkaldt "ålerusemetode".

Det har advokaten, som har været partner i advokatfirmaet Horten, selv forklaret til TV 2.

Men hans udtalelser i dokumentaren er "uforenelige med Hortens værdier", siger Hortens direktør, Anders Bager Jensen, i en pressemeddelelse.

Nicolai Dyhr er blevet fyret som konsekvens af dokumentaren "Den sorte svane".

Selv mener Dyhr, at optagelserne i dokumentaren ikke er retvisende.

Han forklarer til TV 2, at han bevidst lokker oplysninger ud af sine klienter for at få indsigt i så mange oplysninger som muligt.

Derefter kan han som kurator handle på de oplysninger, han har fået.

- Jeg kalder den ålerusen, men det er jo en metode, der er anerkendt, der findes artikler om den på Harvard University, og politiet bruger den samme metode, siger Nicolai Dyhr til TV 2.

Men hos Horten afviser man metoden.

- Vi genkender ikke den såkaldte "ålerusemetode" som værende en velkendt model i branchen og slet ikke som en godkendt model af ledelsen i Horten.

- Det er den ikke, og vi billiger den på ingen måde. Når Nicolai Dyhr ikke længere er i Horten, er det netop, fordi hans udtalelser i udsendelsen ikke er forenelige med at være advokat og partner i Horten, lyder det fra Anders Bager Jensen.

Nicolai Dyhr siger ellers til TV 2, at det er en metode, som også bruges af andre kuratorer i Danmark. Og i Horten ved de, at han bruger den, lyder det.

Han svarer også ja til, at det skulle flugte med Hortens værdier.

Men det afviser advokathuset altså.

Nicolai Dyhr blev suspenderet, da Horten blev forelagt TV 2's oplysninger.

Advokathuset har efterfølgende sat en intern og en ekstern undersøgelse af forløbet i gang.

Også Advokatrådet har sat gang i en tilsynsundersøgelse af henholdsvis Nicolai Dyhr og advokat Lise Roulund, som har eget advokatkontor i København.

Hun har ifølge TV 2 lagt konto til et Bandidos-medlems hvidvask.

