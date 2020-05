Advokat Thomas Bøgholm fra Odense er oprørt.

Ja, han er faktisk godt gammeldags vred. Så vred, at han vil stille sit advokatkontor til rådighed for en række forældre, der ligesom han selv er stærkt utilfredse med EF Education First - Danmark (EF), der sælger dyre high school-ophold.

»De er ikke fair. Jeg synes ikke, at deres måde at gøre tingene på er i orden. Det er dét, der tricker mig,« siger Thomas Bøgholm.

I mandags modtog han nemlig ligesom en række andre forældre en mail fra EF, der fik ham til at fare i flint.

Thomas Bøgholm. Foto: Privat foto

I mailen ville rejsearrangøren bare lige gøre opmærksom på, at selv hvis EF selv aflyser de dyre high school-ophold på grund af coronakrisen, kan kunderne ikke få refunderet så meget som én krone af de ofte over 100.000 kroner, som forældrene har forudbetalt for at sende deres børn afsted på drømmeopholdet i USA efter sommerferien.

I stedet bliver de tilbudt at ombooke til året efter eller at få en voucher - altså et gavekort - som den nærmeste familie - ikke andre - kan bruge på andre sprogrejser eller uddannelsesophold med EF.

Det vil Thomas Bøgholm ikke finde sig i.

Hans 15-årige datter Ida-Marie skal ifølge aftalen med EF starte på et high school-ophold i Wisconsin i USA med ankomst i slutningen af juli i år. Værtsfamilien er fundet, og high schoolen forventer at åbne efter sommerferien.

Corona-virussen vanskeliggør high school-ophold i USA. Men EF Education First - Danmark afviser at refundere de dyre ophold, hvis de må aflyses på grund af corona. Foto: TANNEN MAURY

»Jeg har fuld forståelse for, at coronakrisen kan betyde, at EF må aflyse. Lige nu er der jo indrejseforbud til USA. Men her stopper forståelsen så også. For hvis de ikke kan levere den vare, jeg har købt, skal jeg og de andre forældre selvfølgelig kunne få penge refunderet,« siger han.

Forbrugerrådet Tænk er enig i den vurdering. Det sagde rådets vicedirektør, Vagn Jelsøe, tirsdag til B.T., da en anden forælder forsøgte at råbe EF op.

Thomas Bøgholm har forudbetalt godt og vel 60.000 kroner.

De to sidste rater på i alt ca. 50.00 kroner har han tilbageholdt, indtil der er klarhed om, hvorvidt hans datter kan komme afsted til USA til sommer.

Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Foto: Pressefoto

Thomas Bøgholm har skrevet til EF, hvordan han ser på sagen, og han understreger, at han er parat til at stå i spidsen for et fælles sagsanlæg mod EF, hvis bureauet fortsat nægter at refundere de store forudbetalinger.

Han er med en advokats velovervejede ord ‘en smule ophidset’ over EFs forretningsmoral:

I fredags skulle næste rate nemlig betales. En del forældre var utrygge. For hvad nu hvis high school-opholdet bliver aflyst på grund af corona-udbruddet? Ville de så kunne få deres penge retur?

Flere henvendte sig til EF for at få det afklaret, men fik ikke noget klart svar. Før mandag, hvor de modtog mailen fra EF - altså efter de havde betalt raten. Svaret var entydigt: Det kunne de ikke!

Se uddrag af mailen her Uddrag fra mailen fra Ef Education First - Danmark, 18. maj klokken 18.36, til forældre, der har købt et high school-ophold i USA til deres børn: ‘Vi vil endnu en gang gerne takke jer for den tillid som I giver EF ved at lade os arrangere jeres barns udvekslingsophold. COVID-19 er stadig i udvikling og vi overvåger stadig situationen tæt i alle de lande vi samarbejder med (...) COVID-19 Vigtigt: Denne information er af den nuværende status for 18. maj. Grundet COVID-19 kan dette naturligvis ændre sig dag for dag (...) Hvis EF aflyser programmet, af den ene eller anden grund, ude af vores kontrol, har I muligheden for at ombooke til næste år uden omkostning. Alternativt kan du vælge at få en EF voucher for det fulde beløb, du har indbetalt. Denne EF voucher kan bruges til ethvert EF produkt for dit barn eller tæt familiemedlem (forældre eller søskende).’

»Jeg er glad for, at jeg tilbageholdt raten på 28.000. Det var der mange, der ikke gjorde,« siger Thomas Bøgholm, der er medlem af en Facebook-gruppe for forældre, der ligesom ham har købt et high school-ophold til deres børn gennem EF.

Gruppen har 230 medlemmer, og vreden bobler i opslagene.

'ALDRIG nogensinde før har jeg følte mig så SNYDT og BEDRAGET, som jeg føler mig lige nu,’ skriver en forælder.

Thomas Bøgholm er mere afdæmpet i sin retorik, men mener det samme.

»Vi vil have vores penge tilbage, hvis EF ikke kan levere varen eller opsiger kontrakten, fordi vi er nogle, der tilbageholder de sidste rater. Vi er efter dansk ret fuldt berettigede til at tilbageholde de sidste rater, da der er væsentlig usikkerhed om, hvorvidt EF kan levere den vare, vi har købt,« siger han.

B.T. har tirsdag og onsdag været i kontakt med EF for at give bureauet mulighed for at svare på kritikken. EF har valgt ikke at benytte sig af den mulighed.

Thomas Bøgholm og hans datter Ida-Marie kan ikke bruge EFs tilbud om at udskyde high school-opholdet med et år til noget.

»Nej, så er hun begyndt på gymnasiet her i Odense i stedet. Hun skal ikke afbryde gymnasiet et år. Det er for hårdt socialt.«