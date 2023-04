Lyt til artiklen

'Der er tale om en usaglig afskedigelse.'

Sådan lyder det fra advokaten Frederik Brocks, som fagforbundet Djøf har hyret til at repræsentere de tre ansatte, Energi Danmark har fyret, efter det er kommet frem, at de stod til bonusser på trecifrede millionbeløb grundet deres kontrakter.

Helt konkret har finans.dk afsløret, at de tre ansatte har optjent bonusser på over en halv millard til sammen.

»Lige nu har vi ikke yderligere kommentarer, end vi mener, at der på det foreliggende grundlag er tale om en usaglig afskedigelse,« siger Frederik Brocks, der er partner i advokatfirmaet Lind.

Bestyrelsesformanden i Energi Danmark, Jesper Hjulmand, oplyser ellers, at de tre personer fyres, fordi der er sket et alvorligt tillidsbrud.

»Energi Danmark har oplevet et alvorligt tillidsbrud i form af en række kollektive, illoyale handlinger. Vi har derfor ikke andre valg end at opsige de tre medarbejdere,« lyder det fra bestyrelsesformanden i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Frederik Brocks, kan du fortælle, hvad der skal ske nu?

»Nej, vi har ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt,« siger han.

Men kan du oplyse, om der er en retssag på vej mod Energi Danmark?

»Jeg kan ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt. Som advokat har jeg tavshedspligt, og uanset, hvor mange gange du spørger, og på hvilke måder, så kommer jeg til at sige det samme,« slutter advokaten.

Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, har tidligere fortalt til B.T., at Energi Danmark faktisk har mulighed for at vinde en mulig retssag over de tre personer, selv om de har en kontrakt, der giver dem ret til de høje millionbeløb.

»Ender sagen med at komme i retten, så er der mulighed for at bruge paragraf 36 i aftaleloven, der hedder 'generalklausul'. Det betyder, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at udbetale beløb ud fra, hvad der står i aftalen,« lød det tidligere fra professoren.