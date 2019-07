Nu kan B.T. fremlægge de to regninger fra advokat Anders Valentiner-Branth, som har tvunget Københavns Kommune til at granske hans skyhøje salærer.

Som B.T. fortalte torsdag, så har stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) valgt at undersøge de to fakturaer, ligesom forvaltningen nu også vil undersøge sin praksis i forhold til at hyre advokater.

B.T. har siden april i en lang række artikler beskrevet, hvordan advokaten Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager blev hyret for 14,8 millioner kroner, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud, og uden at der blev indgået skriftlige kontrakter. Og senest har B.T. afdækket en hemmelig rammeaftale på 800.000 kroner, som forvaltningen indgik med advokaten ved årsskiftet 2018. Det konkrete arbejde i sagen er ikke dokumenteret på skrift.

Trods måneders kritik fra eksperter og politikere har forvaltningen holdt fast i, at der – ud over en lille indrømmelse i forhold til manglende skriftlighed i aftalerne – intet var at komme efter.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager Vis mere Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager

Derudover har forvaltningen i 11 måneder fraholdt B.T. muligheden for at få indsigt i samtlige af sagens dokumenter ved at mørklægge adskillige fakturaer.

En af kritikerne er Socialdemokratiets Lars Weiss, der også er en del af kommunens vagthund, Intern Revision.

»Vi skal have mulighed for at kigge forvaltningen over skulderen. Her har der været en fuldstændig unødvendig lukkethed. Det har ikke været i orden,« siger han.

Torsdag ændrede forvaltningen standpunkt. Nu skal alle bilag lægges frem. Samarbejdet med advokaten skal undersøges. Og det skal forvaltningens samarbejde med advokater i al almindelighed også.

To fakturaer, som B.T. spurgte ind til i denne uge, gjorde forskellen.

Noget var galt.

Fakturaerne er fra 2016, og begge er på to sider. De handler begge om fortovsordningen. Det er den ordning, hvor kommunen i en årrække tvang grundejere i København til at betale til for renhold af fortovene til en pris, der var op til 10 gange for høj.

Siden har en advokatrapport fra Bech-Bruun slået fast, at kommunen overfakturerede grundejerne, og nu skal de have 65 millioner kroner tilbage.

Netop i sommeren 2016 begyndte der at komme klager fra flere grundejere over fortovsordningen, som var både dyr og dårlig. Derfor valgte kommunen at tilknytte Nielsen Nørager og Anders Valentiner-Branth som juridiske rådgivere. Firmaet blev blandt andet hyret af chef for Stab Jura Malene Møller Ruszkai.

I 2016 sendte Nielsen Nørager to regninger: Èn den 30. september og én den 30. december, og de er på henholdsvis 57.2075 og 300.000 kroner.

Regningerne er i store træk ens, og flere passager tydeligvis er copy-pastet. Desuden er der på begge regninger referencer til samme møde:

'Møde hos kommunen den 5. september 2016 samt afholdelse af en række telefonmøder,' står der.

'Vi skal selvfølgelig have kastet lys over den konkrete sag,' lød det fra Karina Vestergård Madsen (EL) i går.

I et notat sendt til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skriver forvaltningen:

‘Vi har kunnet konstatere, at der umiddelbart er uoverensstemmelser i forhold til de to fakturaer. De skyldes, at opgavebeskrivelsen på de to fakturaer i høj grad er enslydende. De to fakturaer er godkendt og bogført to forskellige steder i organisationen og med tre måneders forskydning.'

'Forvaltningen vil iværksætte en undersøgelse med henblik på at afdække de nærmere omstændigheder i sagen og eventuelle fejl vedr. de to fakturaer.’

P.t. har forvaltningen ingen forklaring på, hvordan to næsten ens fakturaer kunne godkendes. Anders Valentiner-Branth skriver i et e-mail-svar til B.T.:

'Der er tale om forskelligt arbejde for to forskellige enheder og på forskellige tidspunkter, og der er således naturligvis ikke tale om ens fakturaer for det samme arbejde. Jeg har ikke i øvrigt yderligere kommentarer, mens undersøgelsen verserer.'

Samtidig har borgmesteren valgt at lægge samtlige fakturaer i sagen frem for at sikre åbenhed.

»Det er godt og på tide, at bilagene endelig lægges frem, så vi politikere og offentligheden har mulighed for at få et indblik i, hvad det er, vi taler om her. I forhold til den undersøgelse, der er sat i gang, så må vi afvente og se, om det rejser nye spørgsmål,« siger Lars Weiss.

Københavns Kommune har ikke yderligere kommentarer til sagen.