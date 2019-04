Hvis to kvinder med hjælp fra en sæddonor får et barn, bliver begge kvinder forældre til barnet. Det siger loven.

Men hvis to mænd eller et heteroseksuelt par - med hjælp fra en rugemor - får børn sammen, kan kun den mand, der har leveret sæden, blive far.

Det er ‘unfair’, siger advokat Louise Traberg Smidt.

Hun mener, at uretfærdigheden er et udtryk for, at loven ikke er fulgt med udviklingen.

»Brugen af rugemødre er ikke noget, vi kan lukke øjnene for. For vi får sværere og sværere ved at få børn,« siger hun.

Signe og Jonas Klit kunne ikke selv få børn, men fik med hjælp fra en rugemor i Ukraine drengene Carl og Albert.

I 2017 blev 5.326 børn født ved hjælp af fertilitetsbehandling. Det vil sige, at næsten hvert niende af de 61.397 børn, der blev født herhjemme, kom til verden efter fertilitetsbehandling.

For Signe Bak Klit og Jonas Klit var fertilitetsbehandling ikke nok til at blive forældre. En kræftsygdom var skyld i, at Signe Bak Klit som 24-årig fik fjernet både æggestokke og livmor.

Dermed mistede hun muligheden for selv at blive gravid. Hun og hendes mand kunne kun blive forældre ved brug af en rugemor. Gennem flere artikler har B.T. beskrevet det forløb, parret var igennem for at blive forældre. Selv har de skrevet bogen 'Surrogat' om deres kamp.

Og de er langtfra de eneste. Et skøn fra foreningen Dare, der organiserer danskere, der har brug for en rugemor, lyder, at der hvert år kommer mellem 50-100 danske børn til verden med hjælp fra en surrogatmor.

Regler om rugemødre er forældede, mener advokat.

Efter de danske regler er et barn født af en rugemor altid rugemoderens barn. Men i en virkelighed, hvor flere og flere får hjælp af en rugemor for at blive forældre, bør loven laves om, mener Louise Traberg Smidt, der er næstformand i Foreningen Dare.

»I dag er det sådan, at den intenderede far godt blive far, men den intenderede mor kan ikke blive mor. Selvom det i surrogatsagerne sagtens kan være den intenderede mors æg, der bliver brugt, bliver hun alligevel ikke efter loven mor,« siger Louise Traberg Smidt.

Hun mener, det bør være intentionerne, da barnet blev skabt, der afgør, hvem der bliver forældre.

»Intentionen er aldrig, at en rugemor skal blive mor. Dét skal afspejles i lovgivningen.«

Ordbog Altruistisk surrogat:

En surrogataftale, hvor surrogatmoderen ikke modtager vederlag. Er i dag lovligt i Danmark. Kommercielt surrogat:

En surrogataftale, hvor surrogatmoren modtager vederlag. Genetisk far:

Den mand, hvis sæd er anvendt til at skabe et barn. Genetisk mor:

Den kvinde, hvis æg er anvendt til at skabe et barn. Genetisk surrogat:

Graviditeten etableres med surrogatmoderens æg. Gestationelt surrogat:

Graviditeten etableres med et donoræg, som ikke er surrogatmoderens. Den mest normale form for rugemor-aftale. Mater est:

Et latinsk udtryk. der fastslår, at den kvinde, der har født et barn, skal anses som mor. Tiltænkt forælder:

En eller to personer, der har til hensigt at blive forældre til et barn, der skabes via en surrogataftale. Kaldes også de intenderede forældre. Kilde: Dare og Socialministeriets rapport ‘Forældreskab i børneloven - En analyse af hvem der er barnets forældre’. Fra maj 2016.

Tidligere kunne mødre til børn født af en rugemor søge om stedbarnsadoption efter to et halvt år.

Men i 2016 besluttede ankestyrelsen, at det ikke længere kan lade sig gøre, hvis rugemoren har fået penge for at bære barnet.

»Langt de fleste, der har brug for en rugemor, tager til udlandet, og 94 pct. af rugemødrene er betalt,« siger advokat Louise Traberg Smidt og fortsætter:



»Ankestyrelsen henviste i sin afgørelse til barnets tarv. De mener, at brugen af rugemødre grundlæggende strider mod princippet om, at det er forbudt at handle med børn.«

Reglerne I Danmark er det ikke muligt at indgå en juridisk gyldig aftale om, at en kvinde føder et barn, som hun efter fødslen udleverer til en anden. (§ 31 I Børneloven) Det er forbudt for danske læger at medvirke til nogen form for assisteret reproduktion, hvis de har kendskab til en aftale om, at den kvinde, de hjælper med at blive gravid, skal være surrogatmor.

§ 13 I Lov om kunstig befrugtning) Det er ulovligt for tredjepart at formidle kontakt mellem rugemødre og barnløse par.

(§§ 33 og 34 i Adoptionsloven)

Men det er netop barnet, der kommer i klemme, når den danske mor ikke kan få lov at blive retslig mor til barnet.

For det betyder, at moderen ikke kan få barsel og forældremyndighed, og det betyder, at barnet ikke kan få arveret og få forsørgertabserstatning, hvis moderen dør.

»Det er i barnets interesse lige så vel, som det er i forældrenes interesse, at begge bliver forældre,« siger Louise Traberg Smidt.

Derfor er sagen nu indbragt for landsretten.

»På et tidspunkt skal det nok ændre sig,« forudser hun.

Flere politikere er opmærksomme på problemet. I forrige uge sagde Liberal Alliances sundhedsordfører, May-Britt Kattrup, til dr.dk:

»Hvis et par er taget til udlandet, hvor rugemoderskab er lovligt, for at få deres ønskebarn, skal de selvfølgelig også anerkendes som forældre begge to, når de kommer hjem til Danmark.«

Samtlige partier i Folketinget er åbne for at se på reglerne, og ifølge dr.dk lover et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten. Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre og SF, at de vil justere reglerne.