Det er dyrt for arvingerne, og omkostningerne ved at få pengene ud risikerer at 'spise' gevinsten op.

Sådan lød en væsentlig del af rådgivningen fra Skatteministeriet til politikerne på Christiansborg, kort før de 18. november 2016 besluttede, at arvinger i afsluttede dødsboer som udgangspunkt ikke skal have tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat.

Det viser et notat fra Skatteministeriet/Finansministeriet til partierne bag ændringen af ejendomsvurderingsloven, som skulle rette op på de skandaleramte og pilskæve ejendomsvurderinger, der betyder, at hundredtusindvis af boligejere i årevis har betalt for meget i ejendomsskat.

Men Skatteministeriets svar til forligspartierne passer ganske enkelt ikke, siger advokat og lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, der har mere end 40 års erfaring med arveret og behandling af dødsboer.

Advokat Jørgen U. Grønborg. Foto: Privat foto Vis mere Advokat Jørgen U. Grønborg. Foto: Privat foto

I mange tilfælde vil arvingernes udgift til at genåbne et afslutttet dødsbo nemlig være minimal i forhold til det beløb, skattevæsenet siden 2011 uberettiget har plukket deres afdøde for i ejendomsskat.

»De fleste mennesker, der kan regne og skrive, kan selv skrive det til skifteretten. Det er ikke spor svært og koster ikke noget. For en advokat er det fem minutters arbejde,« siger Jørgen U. Grønborg.

715.000 boligejere skulle i år have haft i gennemsnit 18.000 kroner tilbage fra skattevæsenet, fordi de siden 2011 har betalt for meget ejendomsskat på baggrund af skattevæsenets alt for høje og skæve ejendomsvurderinger.

I udkantskommuner som Odsherred er det gennemsnitlige beløb i år 30.000 kroner stigende til 34.100 kroner i 2021, hvor den for meget betalte ejendomsskat tidligst kan blive tilbagebetalt, da ejendomsvurderingerne nu er udskudt for sjette gang.

Lone Gustavsen, 69 år og fra Odsherred. Hun har kræft og frygter, at hun selv eller hendes arvinger aldrig får for meget betalt ejendomsskat tilbage fra staten. Foto: Privat foto Vis mere Lone Gustavsen, 69 år og fra Odsherred. Hun har kræft og frygter, at hun selv eller hendes arvinger aldrig får for meget betalt ejendomsskat tilbage fra staten. Foto: Privat foto

I 2022 er beløbet vokset til 38.500 kroner.

»Det koster ikke arvingerne noget at lave en tillægsboopgørelse. De skal altså bare skrive tre linjer til skifteretten og så beregne boafgiften. De fleste kan altså beregne 15 procent af et tal,« siger Jørgen U. Grønborg.

Er du nervøs for, at du selv eller dine arvinger ikke kan få for meget betalt ejendomsskat tilbagebetalt, så skriv til journalist Thomas Ambrosius på tham@bt.dk

Det er ganske korrekt, at omkostningerne ved at genoptage et dødsbo i de mange simple sager, hvor to børn for eksempel har arvet deres afdøde mor eller far, er til at overskue, oplyser Bo Dietz, som er funktionschef og retsassessor ved skifteretten i Aalborg.

Se notatet til politikerne her Notat fra Skatteministeriet/Finansministeriet til partierne bag aftalen om ændringen af ejendomsvurderingssystemet. Notatet er dateret 24. oktober 2016. 'Udvidelse af tilbagebetalingsordningen til også at omfatte dødsboer. Spørgsmål Der er spurgt om, hvorvidt man kan udvide tilbagebetalingsordningen til også at omfatte dødsboer. Svar Som nævnt i faktaarket om tilbagebetalingsordningen foreslås det, at der ikke sker tilbagebetaling til afsluttede dødsboer. Hvis dødsboet ikke er afsluttet, sker der tilbagebetaling til boet på normal vis. Det samme skal efter forslaget gælde for konkursboer. Tilbagebetaling til et afsluttet dødsbo forudsætter, at boet genåbnes. Dette vil efter omstændighederne kunne være omkostningskrævende for arvingerne. Desuden vil eventuelle boafgifter skulle genberegnes efterfølgende. Henset til størrelsen af de enkelte tilbagebetalinger risikerer disse således at blive 'spist op' af andre udgifter (B.T.s fremhævning, red.). Tilbagebetalingsordningen er tænkt som et enkelt alternativ til en egentlig klagebehandling.'

»Det vil kun koste en mindre andel af det beløb (de har til gode hos skattevæsenet, red.). Ekspeditionen af sagen koster ikke meget, og arvingerne skal måske betale selv for en advokattime eller to (cirka 3.000-5.000 kroner, red.). Hvis der skal betales boafgift på 15 procent, vil der stadig være et pænt beløb tilbage til arvingerne (28.000-30.000 kroner ud af de 38.500, red.),« siger Bo Dietz.

Dansk Folkepartis skatteordfører har under B.T.s afdækning af sagen kaldt det urimeligt, at staten beholder arvingernes penge.

Nu melder Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, sig i koret.

»Vi ser helst, at pengene kommer tilbage til arvingerne i stedet for at blive i statskassen. Når vi traf en anden beslutning dengang, var det, fordi vi fik at vide (fra Skatteministeriet, red.,), at det praktisk taget var umuligt at tilbagebetale pengene,« siger hun.

Louise Schack Elholm (V), skatteordfører. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Louise Schack Elholm (V), skatteordfører. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Men det her vil jeg spørge skatteministeren ind til. Vi må have klarhed over, hvad der op og ned, og hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre.«

Louise Schack Elholm siger, at hun er 'åben' for at tilbagebetale penge til arvingerne.

»Hvis det økonomisk giver mening for de berørte, så må vi se på det. For vi ser helst, at pengene kommer hjem til dem, de tilhører.«

B.T. har spurgt Skatteministeriet, hvorfor ministeriet i notatet skriver, at tilbagebetalingen risikerer at blive 'spist op', når det ikke er tilfældet i de mange simple afsluttede dødsboer, hvor for eksempel børn har arvet deres afdøde fars eller mors ejerbolig.

Skatteministeriet arbejder på et svar, men er ikke vendt tilbage inden B.T.s deadline.

