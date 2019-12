Københavns Kommune har fået de advokatydelser, den har betalt for.

Men der mangler skriftlighed i de indgåede, mundtlige aftaler.

Så kort kan konklusionen i Københavns Kommunes netop offentliggjorte undersøgelse af dets indkøb af advokatbistand ridses op.

Undersøgelsen blev sat i gang, efter at B.T. siden april 2019 har afdækket kommunens brug af advokat Anders Valentiner-Branth, der på tre år fik opgaver for 14,8 millioner kroner uden skriftlige aftaler og – ifølge eksperter – i strid med udbudsloven.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager Vis mere Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager

Alle aftaler med advokaten er indgået mundtligt, ligesom B.T. har afdækket, hvordan Anders Valentiner-Branth fik 800.000 kroner i salær baseret på en hemmelig rammeaftale, hvor alle timeafregninger efterfølgende blev foretaget mundtligt.

Kommunen har ad flere omgange beklaget den manglende skriftlighed, og da B.T. i juli 2019 spurgte ind til to identiske fakturaer i sagen – sendt til to forskellige afdelinger og med forskellige beløb – valgte daværende vikar på posten som Teknik- og Miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) at kræve en undersøgelse.

Helt konkret har Teknik- og Miljøforvaltningen taget 54 fakturaer ud til nærmere undersøgelse fra flere advokatfirmaer, som forvaltningen har brugt fra 2016 og frem til midten af 2019, herunder advokatfirmaerne Nielsen Nørager, Horten og Bech-Bruun.

Efterfølgende har forvaltningen spurgt de ansvarlige chefer, om alt er efter bogen, hvilket de så har svaret, at det er det.

Sådan blev fakturaerne undersøgt 54 advokatfakturaer er af Teknik- og Miljøforvaltningen blevet trukket ud til nærmere kontrol, og de ansvarlige chefer i forvaltningen er blevet bedt om at krydse af i et excel-skema om: Der ligger en dokumenterbar aftale bag fakturaen?

Aftalen er skriftlig eller mundtlig?

Ydelsen er modtaget?

Fakturateksten er korrekt?

Fakturateksten er i overensstemmelse med det aftalte?

Betalingen er sket i den regnskabsperiode, hvor ydelsen er leveret?

Af en pressemeddelelse udsendt af forvaltningen onsdag fremgår det, at Teknik- og Miljøforvaltningen dels har modtaget de ydelser, den har betalt for, og dels at fakturateksten er i overensstemmelse med den aftalte ydelse.

Desuden er alle fakturaerne – med to undtagelser – betalt inden for samme regnskabsperiode, som ydelsen er leveret.



Dog erkender forvaltningen, at den ikke i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret mundtlige aftaler med eksterne advokater.

Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne. Vis mere Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.

»Undersøgelsen viser desværre, at vi i Teknik- og Miljøforvaltningen har haft en generel udfordring med notat- og journaliseringspligten, når vi bestiller advokatydelser. Vi skal blive bedre til at skrive, hvad vi aftaler med advokaterne og journalisere aftalen. Det tager vi alvorligt, og vi er i fuld gang med at rette op,« siger administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Søren Wille i pressemeddelelsen.

Allerede i august blev der strammet op på forvaltningens procedure i forbindelse med bestilling af advokatbistand.

Den interne undersøgelse har været delt i to. Tidligere har forvaltningen beklaget, at Anders Valentiner-Branth fik et forskud på 100.000 kroner udbetalt af kommunen. Et forskud, som juridisk chef Malene Møller Ruzskai sikrede advokaten. Hun spiller ifølge dokumenter en central rolle i forhold til at hyre advokaten.

Teknik- og Miljøforvaltningen holder fast i, at udbudsreglerne er overholdt i forbindelse med kommunens indkøb af advokatbistand fra Anders Valentiner-Branth.