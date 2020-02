Færre skilsmisser handler mere om talteknik end lykkelige ægteskaber, siger familieretsadvokat.

En del af forklaringen på, at 30 procent færre blev skilt i 2019, kan være, at mange i stedet har søgt om at blive separeret. Det mener Anne Broksø, der er formand for Danske Familieadvokater.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af skilsmisser faldt med cirka 4500 til 10.500 i 2019.

Og en del af forklaringen kan lægge i en ny regel om en såkaldt refleksionsperiode, som trådte i kraft 1. april 2019. Her kræves det, at par med børn tager tre måneder, hvor de blandt andet reflekterer over, hvad en skilsmisse gør ved børnene.

Derfor rådgiver mange skilsmisseadvokater, heriblandt Anne Broksø, par, der ønsker at komme videre med deres liv hver for sig, til at blive separeret i stedet.

Men hvis parrene gør det, forsvinder de ud af Danmarks Statistiks tal, fordi de ikke formelt er blevet skilt.

- Fordelen ved at tage en separation er, at man undgår at tage den såkaldte refleksionsperiode, siger hun.

- Hvis man søger om skilsmisse og har børn under 18 år, så ryger ind man i refleksionsperioden. Det gør, at der går mange måneder, før man bliver skilt.

- Hvis man i stedet søger om separation, kan man blive separeret med det samme, også selv om man har små børn.

Separationen betyder, at det, der kaldes retsvirkningerne af et ægteskab, ophører. Ligesom ved en skilsmisse. En retsvirkning af et ægteskab er eksempelvis, at man har underholdspligt - altså pligt til at forsørge hinanden.

Når man har været separeret i seks måneder, kan man blive skilt uden refleksionsperiode.

Derfor kan man groft sagt få skilsmissen i praksis uden at gå gennem flere måneders forløb først.

- Det vil langt de fleste foretrække. For når de går fra hinanden, vil de gerne have, at retsvirkningerne af ægteskabet ophører, siger Anne Broksø.

Hun medgiver, at Danmarks Statistiks tal viser et fald i antallet af skilsmisser før 1. april, og at de nye regler derfor er en del af forklaringen.

Af Danmarks Statistiks tal kan man ikke læse, hvor mange der er blevet separeret i 2019. De tal har Familieretshuset, og det har indtil videre fremlagt tal til og med 2018.

/ritzau/