En vurdering fra Kammeradvokaten lyder, at Danish Crown burde have stået som medforfatter på oksekødsrapport.

Danish Crown burde have stået som medforfatter på den omstridte oksekødsrapport fra Aarhus Universitet.

Sådan lyder en foreløbig konklusion fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, fortæller Danish Crown i en pressemeddelelse.

Danish Crown burde have stået som medforfatter på rapporten fra 2019 "på baggrund af sin involvering i at give tekstnære bemærkninger, valg af figurer, titel og forsidefoto," lyder det ifølge Danish Crown.

- Det konkluderes videre, at selv om Aarhus Universitet burde have sikret, at Danish Crown stod som medforfatter, så har Danish Crown også selv et ansvar for at sikre, at det var tydeligt kommunikeret, skriver slagterivirksomheden.

Det var slagterivirksomheden selv, der i begyndelsen af september bad advokatfirmaet lave en uvildig vurdering af Danish Crowns samarbejdsmetoder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Undersøgelsen koncentrerer sig om udarbejdelsen af Aarhus Universitets oksekødsrapporter fra 2015 og 2019.

Advokatfirmaets konklusion er foreløbig, og Danish Crown har bedt advokaten arbejde videre, så der senere kommer en endelig rapport. Målet er at få fremtidige retningslinjer for deltagelse i forskningsarbejde, oplyser Danish Crown.

Oksekødsrapporten er blevet kritiseret for at give et forvrænget billede af klimabelastningen fra oksekød, der blev målt op imod det samlede aftryk fra søde sager, snacks, øl, vin, kaffe, te og sodavand.

Aarhus Universitet trak efterfølgende rapporten tilbage.

Preben Sunke, Group COO, Danish Crown, udtaler i pressemeddelelsen, at han er ærgerlig over, at de ikke har haft tydelige retningslinjer for og styring på samarbejdet med universitetet om rapporterne.

- Det er ikke den enkelte medarbejders fejl, men manglende retningslinjer fra virksomhedens side.

- Jeg er imidlertid tilfreds med, at vi får klarlagt forløbet, så ingen kan beklikke vores integritet i forhold til det fremtidige samarbejde med forskningsinstitutioner, siger han.

/ritzau/