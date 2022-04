Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke har tjekket din årsopgørekse fra Skat.

Tusindvis af danskere kan nemlig have overset deres kørselsfradrag, og flere kan være på vej i samme retning.

Sådan lyder vurderingen fra revisionshuset BDO på baggrund af tal fra skattemyndighederne, skriver finans.dk.

BDO kommer derfor med et opråb til danskerne om, at de skal gennemgå deres årsopgørelse for at se, om de har husket kørselsfradraget.

Har du tjekket din årsopgørelse fra Skat?

»Jeg er ikke et sekund i tvivl, om at det drejer sig om flere tusinde. Mit råd er, at man gennemgår sin årsopgørelse nøje for at se, om der mangler et kørselsfradrag. Ikke kun årsopgørelsen for 2021, men også den for 2020. Måske er der penge at hente,« lyder det i en kommentar fra Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i BDO, til finans.dk.

Faktisk faldt antallet af kørselsfradrag med cirka 40.000 for indkomståret 2020.

Faldet kom samtidig med, at beregningen af befordringsfradraget som følge af coronakrisen ikke længere blev lavet automatisk. I stedet skulle danskerne selv til at opgøre tallet for indkomståret 2020.

»Mange tror fejlagtigt, at de automatisk får kørselsfradrag på årsopgørelsen, hvis de har indtastet et sådant fradrag på deres forskudsopgørelse, men det gør de ikke. Fradraget skal også indtastes på årsopgørelsen,« siger Henning Boye Hansen til mediet.