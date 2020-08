Alkoholforbruget hos unge er igen stigende, viser undersøgelse. Det bekymrer flere på grund af risici.

Hvis unge begynder at drikke alkohol, så risikerer det at påvirke deres uddannelse og liv på længere sigt.

Derfor mener organisationen Alkohol & Samfund, at det er bekymrende, at der igen er et stigende alkoholforbrug hos unge i Danmark.

Ifølge Bjarne Stenger Elholm, projektleder i Alkohol & Samfund, er hjernen hos de unge fortsat i gang med at udvikle sig. Men begynder de at drikke, så risikerer det at sætte en bremse for hjernens udvikling.

- Man ved ikke præcist, hvor mange der vil komme ud i den anden ende, som nogen der får problemer med alkohol eller stoffer.

- Men man ved, at en hjerne, der vokser, risikerer at få dannet nogle spor, som kan give problemer på længere sigt i forhold til alkoholafhængighed, men også i forhold til hvordan man løser problemer, siger Bjarne Stenger Elholm.

Udviklingen med de unges alkoholforbrug fremgår ifølge Sundhedsstyrelsen i Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (Espad).

I undersøgelsen er cirka 2500 elever fra 9. klasse på 81 skoler blevet spurgt om deres erfaringer med alkohol.

40 procent svarede i 2019, at de havde været fulde inden for de seneste 30 dage. I 2015 var andelen 32 procent.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er tallene i undersøgelsen ellers gået den rigtige vej for de unge danskere siden 1999.

Fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsesenhed er enhedschef Niels Sandø også bekymret for, at det stigende alkoholforbrug kan påvirke de unge på sigt.

- Hvis man i den her unge alder, hvor hjernen ikke er udviklet, drikker alkohol i en længere periode, så ved man på længere sigt, at det påvirker indlæringen og hukommelsen.

- Det er særligt uheldigt for de unge, som går i skole og uddanner sig, siger Niels Sandø.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, deler bekymringen over det igen stigende alkoholforbrug.

- Det er en udvikling, der må bekymre os alle sammen i samfundet.

- Det er dels uheldigt, at man får debut med alkohol tidligere, men også at man får så kraftig en debut, at man bliver beruset.

- Så det er en stærkt bekymrende tendens, siger Claus Hjortdal og fortæller, at han ønsker at starte en kampagne for at få italesat problemet.

Også gymnasierne er bekymret. Det fortæller Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Hun forklarer, at gymnasierne gør flere forskellige ting for at forsøge og begrænse de unges alkoholforbrug.

Blandt andet er der fokus på også at arrangere alkoholfrie arrangementer, ligesom der er lærere til at holde opsyn under fester med alkoholservering.

