Elbiler har været et af de mest brugte ord de seneste par måneder i forbindelse med valgkampen.

Men selvom de fleste politikere mener, at el-bilerne er vejen frem, så overser de et kæmpe problem, mener energiselskaber.

Elnettet i Danmark er nemlig slet ikke klar til at håndtere en masse elbiler, som politikerne ellers ønsker. Det skriver Jydske Vestkysten.

Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at hun ønsker, at der skal være 500.000 elbiler i Danmark i 2030.

Og nogle af hendes potentielle samarbejdspartnere ønsker det dobbelte.

Men det er ikke så simpelt, siger elselskaber.

De fortæller nemlig, at det kan påvirke den stabile strømforsyning i Danmark, så gadelygter kan begynde at blinke og strømmen kan gå i dit hjem.

»Det er en reel risiko. Det er sjovt at sige, for det er ikke en verden, som vi kender,« siger Lars Bonderup Bjørn, der er direktør i Trekantområdets store energiselskab Ewii, om den danske strømforsyning til det jyske medie.

Hos Dansk Energi har man lavet en rapport med navnet 'Elbilerne kommer', hvor man påpeger, at det vil kræve en investering på 48 milliarder kroner, hvis man skal kunne håndtere alle elbilerne.

»Lige pludselig kommer elbilerne ned i en pris, der gør, at folk bare vil have dem. Det er ikke én forbruger, der skifter til elbil. Det er tusindvis af forbrugere,« siger Lars Aagaard, der er direktør i Dansk Energi.

Man har også regnet sig frem til, at det kræver, at der vil blive installeret hele 250 ladestandere om dagen hvert eneste år fra 2020 til 2030, hvis det skal være muligt at håndtere det.

Lars Bonderup Bjørn fra Ewii siger, at planen er klar til at tage imod elbilerne.

Men man kræver et grønt lys fra Folketinget til at aktivere den.

Elselskaberne skal nemlig udrulle tilstrækkeligt netkapacitet, men det vil kræve en regulering af elselskabernes elnet.

Nu håber man bare på, at den kommende regering vil sørge for, at der kommer en klar plan, som kan række de næste 20 år.

Ellers frygter elselskaberne, at vi kan ende i en situation med blinkende lygter på gaden og en strøm, der går i hjemmet.