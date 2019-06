Er du hundeejer, og bor du i Skive? Så er det en god idé at tjekke op på, om din hund er blevet vaccineret for hundesyge.

Hvis den ikke er, så er det med at komme til dyrlægen hurtigst muligt.

Dyrenes Beskyttelse oplyser nemlig over for TV 2, at en smitsom og dødelig hundesygdom ved navn hundesyge lige nu florerer i den midtjyske by.

Hunde, der er blevet smittet, kan ikke behandles og vil derfor med stor sandsynlighed dø af den farlige virus.

»Vi vil gerne opfordre alle hundeejere i Skive og omegn til at få deres hund vaccineret mod hundesyge hurtigst muligt. Hvis man holder af sin hund, så er det rigtig trist at miste den, fordi man ikke har fået den vaccineret,« siger Inger Lund Overgaard, dyrlæge fra Dyrenes Beskyttelse, til mediet.

Foreningens opfordring kommer i kølvandet på en obduktion af tre rævehvalpe, der var blevet fundet døde i byen.

Ansatte på et værksted i det område, hvor rævehvalpene holdt til, slog alarm til Dyrenes Beskyttelse, da de så dem spise, hvad de tror var gammel fisk, hvorefter hvalpene blev syge og søde.

Obduktionen viste dog, at dødsårsagen var hundesyge. Sygdommen smitter nemlig også ræve, ulve og beslægtede arter.

Er din hund vaccineret mod hundesyge?

Hundesyge er en smitsom virussygdom, der overføres ved direkte kontakt mellem en syg og en rask hund. En rask hund kan også blive smittet, hvis den optager spyt, sekret fra øjne og næse, afføring eller urin fra en hund, der er smittet med virussen.

Er din hund blevet smittet, viser symptomerne sig først, når virussen har spredt sig rundt i alle væv i kroppen. Hunden vil få en forhøjet temperatur (39,5-40,5 grader) i op til tre dage. Herefter falder temperaturen et par dage, hvorefter den stiger igen.

Andre symptomer kan være nedsat appetit, grønligt flåd fra øjne og næse, opkast og diarré, væskemangel, hoste og fortykkelse af huden på trædepuder og snude.

Dyrlæge Inger Lund Overgaard oplyser, at smittefaren nærmest er lig nul for en hund, der er blevet vaccineret.