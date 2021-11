Hvis du er hundeejer, gælder det i øjeblikket om at være særligt opmærksom, når du lufter din firbenede ven i den danske natur.

Det skyldes, at vi for alvor er trådt ind i efterårsmånederne, og her vrimler det som bekendt med kastanjer i skovbunden – og netop disse kan være giftige for hunde.

Det skriver TV 2 Lorry, der bragte historien først.

Hvis hunde spiser de små, brune kastanjer, er der nemlig risiko for, at de kan blive alvorligt syge. Det fortæller Nina Vejlgaard, som er dyrlæge ved Roskilde Dyreklinik, til B.T.

»Man skal overordnet forsøge at holde sin hund væk fra kastanjer på gåturen, for hvis de kommer til at spise dem, kan de få diarré, ondt i maven og kaste op,« fortæller hun.

Her er symptomerne: Feber

Opkast

Diarré

Savlen Kilde: Roskilde Dyreklinik.

Men det er ikke det eneste, der kan ske.

For indtager hunden en større mængde af kastanjer, kan det i værste fald føre til voldsomme kramper og lammelser, der kan gøre hunden rigtig syg. Og derfor lyder opfordringen da også på, at hundeejere skal være ekstra opmærksomme i efterårsmånederne.

»Hvis man alligevel ser sin hund spise kastanjer, skal man kontakte sin dyrlæge, så den kan få medicin, der kan få den til at kaste kastanjerne op, inden den får symptomer,« fortæller Nina Vejlgaard til B.T.

Hun påpeger desuden, at det altid er en god idé at få sin hund tjekket, hvis den viser det mindste tegn på sygdom, og afslutter med et godt råd til, hvordan det kan undgås:

»Lad vær’ med at lade din hund spise andet end dens hundemad,« siger Nina Vejlgaard.