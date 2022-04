Kalenderen siger forår, og det er lig med 'stor sneglesæson.'

Og disse slimede væsener kan være til fare for hunde – derfor er dyrehospitaler nu ude med en advarsel.

Hundeejere skal passe på smitsom parasit. Sådan lyder det fra AniCura, der er en af landets største grupper af dyrehospitaler, i en pressemeddelelse.

Der er tale om parasitten hjertelungeorm, som snegle altså kan smitte hunde med. Og det er ikke helt uden grund, at det som hundeejer er en god idé at være påpasselig.

Hjertelungeormen kan nemlig have store konsekvenser for 'menneskets bedste ven.'

»Det er en smitsom sygdom, der kan forstyrre kroppens evne til at størkne blodet normalt, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for hundens krop og organer. Vi oplever, at mange hundeejere kun har begrænset kendskab til hjertelungeorm og derfor ikke er opmærksomme i foråret, hvor smitten starter.«

Det forklarer Nathalie Kiessling, der er dyrlæge på Frederiksværk Dyrehospital.

Smitten sker typisk, når hunden spiser eller slikker på en inficeret snegl. Herefter vil parasitten sprede sig gennem hundens afføring til områdets snegle – og det vil så udgøre en risiko for andre hunde.

Når hunden bliver smittet, vil der typisk gå mellem fire og seks måneder før, at hunden viser symptomer på sygdommen.

Men selvom langt de fleste hunde vil vise symptomer, kan det være svært at opdage sygdommen. Det skyldes, at tegnene i perioder kan variere og være mindre fremtrædende.

Hos AniCura har man oplevet flere tilfælde af hjertelungeorm uden symptomer, der tilfældigt er blevet fundet i forbindelse med årlige sundhedsundersøgelser.

Derfor opfordrer de til, at man går til forbyggende undersøgelser med sin hund, især med hvalpe, da unge hunde har tendens til oftere at undersøge ting i naturen med munden.