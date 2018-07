En hedebølge er i øjeblikket over landet, og forældre forsøger muligvis at beskytte deres børn mod solen ved at lægge dem ned i en barnevogn med et klæde for. Men det kan vise sig at være dødeligt.

»Folk tror, ​​at barnet får skygge og er beskyttet mod udstødningsgasser og støj, men barnet får slet ingen luft. Klapvogne er vindtætte, man kan kun tænke sig til, hvad den lille føler derinde. Det kan sammenlignes med at efterlade en hund i en varm bil,« siger Kate Löfvendahl til det svenske medie Expressen.

Hun vil gerne advare forældre mod at lægge deres børn til at sove i klapvogne i disse varme dage, hvor temperaturen hurtigt kan stige, når et klæde hænger foran åbningen.

Det svenske medie har lavet en test med en barnevogn, som de lagde et termometer ned i og placerede ud i solen. På en time steg temperaturen i barnevognen fra 21 til 41 grader.

»Hvis der både er meget varmt og dårlig ventilation, er det en risikofaktor for pludselig spædbarnsdød,« siger Peter Almgren, børnelæge i Göteborg.