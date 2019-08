Tirsdag skete der en dødsulykke tæt ved den tyrkiske ferieby Alanya, hvor en hollænder mistede livet.

Og da byen også er en af de mest populære feriebyer for danskere, så fik det Ejner Nygaard Jensen op ad stolen.

»Det var fandme livsfarligt,« siger han med det samme, da B.T. får ham i røret.

Ejner Nygaard Jensen udtaler sig, efter at en hollandsk mand mistede livet tirsdag i forbindelse med en såkaldt jeep-tur, der er meget populær i Alanya.

Her kører man fra byen op i bjergene og ser forskellige ting som en drypstenshule og et vandfald.

Men det er køreturen, der er det store samtaleemne.

Det er nemlig køreturen, som var skyld i, at hollænderen mistede livet, og det er også derfor, at Ejner Nygaard Jensen nu vil advare danske turister.

I tirsdagens dødsulykken forulykkede en Fiat-minibus, da chaufføren mistede kontrollen over bilen og endte med at køre ud over en klippe, hvor de faldt 20 meter.

Udover hollænderens dødsfald er der angiveligt fire alvorligt tilskadekomne. Chaufføren blev anholdt i situationen.

Det var noget lignende den samme tur, som Ejner Nygaard Jensen var på sammen med sin familie i starten af juli. Her var han afsted med sin kone, datter og tre børnebørn.

»Jeg ville jo gerne give dem en oplevelse, men jeg må sige, at det blev en meget kort tur.«

Det var nemlig langt fra en tur, som han var blevet lovet af arrangørerne. De kom afsted i en kortege med seks Jeeps, men der gik ikke længe før hjertet sad oppe i halsen hos Ejner.

»Chaufførerne begyndte at køre ræs med hinanden allerede inden, vi var ude af byen. De skiftede vognbane med høj hastighed, og da vi kom op i bjergene, kørte de for sjov helt ud til kanten af vejen,« forklarer han.

Har du oplevet noget lignende som Ejner? Så tip os og fortæl din historie ved at skrive til 1929@bt.dk.

Flere gange kom bilerne helt tæt på skrænten. Formentligt de samme skrænter, hvor hollænderen mistede livet i tirsdags.

Med skrigende passagerer bag sig grinede chaufføren bare.

»På de smalle veje begyndte unge mennesker fra selskabet at kravle fra bil til bil, mens vi kørte.«

»Det var fuldstændig vanvittigt. Det er godt nok mange år siden, jeg var i politiet, men jeg kan med sikkerhed sige, at ingen af dem her ville have beholdt deres kørekort.«

Så Ejner fik nok. Han ville give sin familie en oplevelse, men han ønskede ikke at sætte deres liv på spil. Derfor besluttede han ved det første stop at stå af og tage en taxa hjem sammen med familien.

»Børnene var selvfølgelig skuffede, men vi sad i en åben Jeep uden sikkerhedsbælter. Det var bare et spørgsmål om tid, før det gik rigtig galt,« siger han.

Og det gjorde det så i tirsdags. Det var det, der fik Ejner til at kontakte B.T. Han ville advare andre danskere, før de endte i samme situation.

Han kontaktede arrangørerne, da han kom tilbage til Alanya, og i starten nægtede de at betale pengene tilbage.

Men da han sagde, at han ville gå til politiet og turistkontoret, gik de med til at give 50 procent.

»Jeg håber bare, at der er andre danskere, som vil lytte til min advarsel, fordi det var altså fuldstændig vanvittigt. Folk risikerer deres liv, hvis de tager sådan en tur,« siger Ejner Nygaard Jensen.