Tirsdag morgen falder der kraftig regn over store dele af landet. Derfor advarer Vejdirektoratet bilisterne om risiko for aquaplaning.

Omkring klokken seks advarer Vejdirektoratet bilisterne om, at lokale skybrud og torden kan give kraftigt regnfald i Jylland og på Fyn.

'Vær opmærksom på, at der kan forekomme risiko for aquaplaning i forbindelse med meget vand på vejen,' skriver de på Twitter.

Der er ikke længere en varsel om skybrud i nogen områder. Der er dog fortsat risiko for lokale skybrud og torden der kan give kraftigt regnfald i Jylland og på Fyn. Vær opmærksom på at der kan forekomme risiko for akvaplaning i forbindelse med meget vand på vejen. #dktrafikinfo https://t.co/zYX4K9qhWr — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) May 21, 2019

I de meget tidlige morgentimer omfattede varslet også store dele af Sjælland, men det ophørte omkring klokken seks.

Der er ikke længere varsel om skybrud, men vi har meldinger om vand på vejene, så det er stadig en god ide at køre hjemmefra i god tid. #P4trafik #tlf70100110 https://t.co/Wxjl8eIkUi — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) May 21, 2019

Vagthavende meteorolog Klaus Larsen advarer også bilisterne om de våde forhold på vejene.

»Man skal altid være påpasselig, når der falder kraftige byger og torden, da der er risiko for aquaplaning,« siger han.

Opdateres...