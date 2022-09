Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du har nok aldrig hørt om Providencia alcalifaciens.

Men på Nordkystens Dyrehospital i Helsingør har man haft en hund, der i sidste uge døde efter blot i et par dage med blodig diarré.

Under forløbet sendte man en afføringsprøve til et laboratorium, hvor man fandt store mængder af to bakterier. Den ene type, som hedder Providencia alcalifaciens, er ikke set herhjemme endnu, ifølge Fødevarestyrelsen og de to mest benyttede laboratorier.

Det oplyser Mogens Hansen, der er dyrlæge på Nordkystens Dyrehospital i et opslag på Facebook.

Desværre fik man først svaret, efter at hunden var død. De to bakterier, i kombination, menes at være årsag til et stort udbrud i Norge efteråret 2019, hvor cirka 30 hunde døde. Denne hund var fra Helsingør – Tikøb området.

Bakterien overføres via fækalt forurenede kilder som madvarer og stillestående vand.

»Da sygdom med denne bakterie ofte er alvorlig og i yderste konsekvens dødelig, så søg dyrlæge hurtigst muligt, hvis din hund får blodig diarré. Så kan du i samarbejde med dyrlægen beslutte den bedste løsning for din hund.«

TV 2 Lorry har snakket med dyrlæge Mogens Hansen og han kommer med en vigtig opfordring.

»Vær opmærksom på hunden, når i går tur. Hvis den viser symptomer som blodig diarré, så er det med at være hurtig med at ringe til dyrlægen. Derudover er det en god idé at få en afføringsprøve af hunden,« siger han.