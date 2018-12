»Det gør ondt, at folk kan finde på at mishandle dyr på den måde og endda more sig over det.«

Sådan siger dyreværnschef Yvonne Johansen om en voldsom video, som Dyrenes Beskyttelse mandag har delt på Facebook.

På videoen, som er optaget i Danmark, ses en person bære en due, mens vedkommende filmer optrinnet. Duen kastes hen til en mand, som kaster duen op i luften.

Den sårede due drætter mod jorden, og efter landingen sparker manden til den.

De to personer i videoen griner, mens dyremishandlingen finder sted.

At dømme ud fra omgivelserne tyder det på, at mishandlingen af duen fandt sted på et landbrug - og det gør sagen endnu værre i Dyrenes Beskyttelses øjne.

»En ting er, at folk kan komme til at gøre dyr fortræd ved uvidenhed. Men det her er en bevidst handling, begået mod en due, som ikke havde nogen chance for at modsætte sig eller at flyve væk, idet den var såret. Og mishandlingen er endda er begået af folk, der ser ud til at have med dyr at gøre til daglig,« siger Yvonne Johansen, som også er dyrlæge.

Hun ved ikke, præcis hvornår videoen blev lavet, men fortæller, at Dyrenes Beskyttelse har anmeldt sagen til Nordjyllands Politi for overtrædelse af dyreværnsloven.

»Efter at chokket over at folk kan finde på sådan noget har lagt sig, overtager retfærdighedssansen. Man skal ikke kunne slippe af sted med at behandle dyr sådan. De ansvarlige skal stilles til ansvar for deres handlinger,« siger Yvonne Johansen.

Derfor opfordrer hun alle, der er vidner til dyremishandling, til at kontakte Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på telefon 1812.

»Der florerer en masse videoer på de sociale medier, hvor dyr mishandles. Men vi har ikke en chance for at finde ud af, hvem der stod bag, hvornår det skete eller om det overhovedet foregik her i Danmark, hvis der ikke er vidner, som henvender sig. Det er dog meget vigtigt, at man ved noget om, hvem der er på videoerne eller hvor det er filmet, så politiet har noget at gå efter.«

»Det er alles ansvar at råbe op og gribe ind, når dyr bliver mishandlet,« slutter Yvonne Johansen.

På Dyrenes Beskyttelses Facebook-side er der delte meninger om, at organisationen har valgt at dele videoen.

Flere brugere mener, at indholdet er for voldsomt til blive vist på det sociale medie.

»Jeg erkender, at det er voldsomme billeder. Netop derfor har vi valgt at indlede videoen med sort skærm og påskriften 'Advarsel: Stærke billeder' i flere sekunder, så dem, der ikke ønsker at se indholdet, kan nå at stoppe videoen.«

»Men vi er som dyreværnsorganisation nødt til at råbe op, når vi ser en tendens, hvor dyr mishandles tilsyneladende for morskabens skyld. Det er helt uacceptabelt,« slutter Yvonne Johansen.