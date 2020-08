Pas på!

I al fald hvis dit barn ligger i en barnevogn med steltypen Vida i en bestemt produktionsserie fra Odder Barnevognsfabrik.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser mandag, at der er konstateret risiko for, at barnevognens forhjul kan falde af stellet og dermed altså udgøre en sikkerhedsrisiko, fordi forældre risikerer at miste kontrollen over barnevognen, når man skubber den foran sig.

Det er kæden BabySam, der forhandler det fejlbehæftede Vida barnevognsstel, der har et serienummer mellem 29-2019-1000001 og 41-2019-10000705.

Odder Barnevognsfabrik har allerede frivilligt tilbagekaldt Vida-stellene med de angivne serienumre fra butikkerne.

Men har man som kunde købt produktet, kan man kontakte den nærmeste BabySam-forretning, der enten selv skifter en løs bøsning på stellet eller sender det til reparation på fabrikken, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.