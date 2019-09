Flere end 20 hunde er på mystisk vis døde i Norge i de seneste tre uger. Nu er en hund i Danmark død efter at have lidt af lignende symptomer.

Selvom den pågældende hund ikke har været i kontakt med norske hunde, har Holsted Dyreklinik i Sydjylland tirsdag valgt at lave et Facebook-opslag, hvori de advarer danske hundeejere.

'En hund her i lokalområdet er død efter et kort sygdomsforløb med blodig opkast og diarre. Der er ikke stillet en diagnose. Hunden har ikke været i kontakt med norske hunde,' står der i opslaget.

I opslaget fortsætter klinikken med at skrive, at symptomerne er 'sammenfaldende' med de døde hunde i Norge, og at hundeejere derfor skal være ekstra opmærksomme på symptomer såsom blodig diarré og opkast.

Opslaget har med lynets hast fået ben at gå på. På bare fire timer havde det fået flere end 1.000 kommentarer og var blevet delt mere end 3.000 gange.

Mange af kommentarerne viser dog stor utilfredshed med det faktum, at klinikken sætter det lokale hundedødsfald i forbindelse med de mange døde hunde i Norge.

'I forstår satme da at lave en STORM i et glas vand & skabe panik & frygt blandt en masse hundejere,' skriver en bruger blandt andet.

'2,3 tusind delinger pga af et udokumeteret dødsfald. Vent dog med at sætte griller i hovedet på folk, før man har fundet ud af dødsårsagen,' skriver en anden.

De mange kommentar har efterfølgende fået Holsted Dyreklinik til at skrive endnu et opslag om det mystiske hundedødsfald, hvor de forklarer, hvorfor de valgte at skrive opslaget i første omgang.

'Det går stærkt med vores opslag om den lokale hund, der ulykkeligvis er død med blodigt opkast og diarre. Opslaget var svært at skrive, da der er så mange ubekendte. Selvom det store maskineri er sat ind i Norge, er årsagen til de norske dødsfald endnu usikker,' skriver klinikken i det nye opslag.

'Da vi via en kollega blev informeret om et lokalt dødsfald med symptomer, som minder om det, der er beskrevet fra Norge, måtte vi tage en beslutning, om vi skulle melde ud eller holde kortene tæt til kroppen velvidende, at der måske slet ikke er nogen sammenhæng. Vi valgte at informere, selvom vi ikke har alle svar,' fortsætter opslaget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Holsted Dyreklinik, men klinikken har ikke ønsket at medvirke i artiklen.

Det første mystiske hundedødsfald i Norge fandt sted den 22. august.

Siden har mindst 25 flere hunde på mystisk vis mistet livet efter at have lidt af opkast og diarré, hvilket har medført, at de norske myndigheder nu er gået ind i sagen.

Hovedparten af dødsfaldene har fundet sted i Oslo, Bergen og Trondheim.

De danske myndigheder har tidligere bekræftet over for B.T., at de følger situationen i Norge tæt.



Dyrlæge Tim Petersen, der er souschef i Fødevarestyrelsens enhed for dyresundhed, opfordrede i den forbindelse danske hundejere til at forholde sig roligt, men holde øje med deres hunde.