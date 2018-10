Med Halloween kommer uhyggelige kostumer, der ikke ser helt ufarlige ud. Det viser sig, at det er de heller ikke, hvis du spørger Pernille Lindhardt Mikkelsen, der er optisk konsulent.

»Håndtering af kontaktlinser kræver, at en optiker har undersøgt øjnene og sikret sig, at øjnene er friske og egnede til brug af kontaktlinser,« siger hun i en pressemeddelelse.

Det bekymrer hende, at man kan købe kontaktlinser helt uden nogen form for instruktion.

Hun forklarer, at selv voksne mennesker kan have svært ved at overholde de hygiejnekrav, en optiker stiller, ved brug af linser.

»Det er helt afgørende, at man sikrer god hygiejne og den rigtige teknik for at undgå sår, infektioner eller øvrige skader på øjet. I værste fald kan man få permanente øjenskader som følge af forkert brug,« forklarer Pernille Lindhardt Mikkelsen.

Hun arbejder til dagligt som optisk konsulent i Louis Nielsen, hvor hun gør meget ud af at vejlede kunderne, så de undgår mén og skader i forbindelse med brugen af linserne.

»Nye kontaktlinsebrugere får altid en linseinstruktion, hvor de lærer at håndtere deres kontaktlinser korrekt,« siger hun og fortsætter:

»Det sker selvsagt ikke her, når man bestiller sine kontaktlinser online og får dem direkte hjem på adressen inden Halloween,« understreger hun.