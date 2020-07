Miljøstyrelsen opfordrer forbrugere til holde sig langt væk fra tre tandblegningsprodukter. De tre produkter er både ulovlige og sundhedsskadelige, lyder advarslen.

Advarslen kommer, efter Styrelsen har foretaget en undersøgelse af 24 tandblegningsprodukter. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

De tre produkter, som folk anbefales at smide i skraldespanden, er følgende:

Blue Light Powerful:

Foto: Miljøstyrelsen Vis mere Foto: Miljøstyrelsen

Blue Light Powerful indeholder og/eller afgiver ifølge Miljøstyrelsen 10,8 % hydrogenperoxid.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at produktet kan udgøre en alvorlig risiko for forbrugeren, og opfordrer forbrugere til ikke at anvende produktet.

Blue Light Powerful blev købt på eBay.com.

Tandblegnings-pennene Lanthome Teeth Whitening Essence og White one:

Foto: Miljøstyrelsen Vis mere Foto: Miljøstyrelsen

Foto: Miljøstyrelsen Vis mere Foto: Miljøstyrelsen

De to penne er deklareret med henholdsvis natriumborat og natriumperborat. De to stoffer er ulovlige at anvende i kosmetiske produkter, herunder tandblegningsprodukter.

Både natriumborat og natriumperborat er skadelige for både forplantningsevnen og det ufødte barn.

De to tandblegningspenne blev købt hos en dansk forhandler.

Styrelsen opfordrer alle, der er i besiddelse af de tre produkter, til at skille sig af med dem.