Blandt billeder af sønderbombede lejlighedskomplekser, flygtende mennesker og lig i gaderne er det endnu et motiv, der har fyldt en del, siden Rusland invaderede sit naboland.

De ukrainske dyr. Der har været billeder af katte, hunde og endda dyr fra zoologisk have, der nu enten mangler nye ejermænd eller blot fred og ro fra bomberegnen.

Men - advarer Fødevarestyrelsen nu - pas på med, hvad du henter hjem fra Ukraine. Der er nemlig fare for at få slem sygdom med.

- Vi skal hjælpe fordrevne ukrainere og deres kæledyr, samtidig med at vi beskytter danske dyr fra at blive syge af rabies, skriver Fødevarestyrelsen.

Ukrainere på flugt kan tage deres kæledyr med til Danmark, men rabies - eller hundegalskab - er relativt udbredt i Ukraine.

Derfor beder Fødevarestyrelsen om at 'modtage information om kæledyrene', så de kan blive tjekket.

Af samme årsag har styrelsen også en klar opfordring til danskere, der af et varmt dyrehjerte overvejer at drage østpå.

- Vi opfordrer til, at man ikke tager til Ukraine for at hente herreløse hunde og katte med hjem på grund af risiko for den dødelige rabies.