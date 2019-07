Om 14 dage får 88.754 danske unge svar på om de bliver optaget på den videregående uddannelse, de har søgt ind på.

Kort efter går boligjagten ind, når de nye studerende skal finde en bolig i nærheden af deres kommende studier.

At det kan være svært at finde et værelse, kommer nok ikke bag på nogen.

At nogle unge bliver tilbudt meget ringe værelser til uhyre høje priser, er heller ingen nyhed.

Det skal være to flugtveje fra et værelse. Hvis vinduet er en flugtvej, skal det være stort nok til, at man kan komme igennem. Ligesom det skal være tilgængeligt uden at der skal bruges en stol eller en stige.

Men nu går Oslo Kommune ud og advarer studerende mod at acceptere hvad som helst i jagten på tag over hovedet.

»Selvfølgelig er det vigtigt at skaffe sig en bolig, men liv og sundhed er vigtigere,« siger Astrid Myhra fra Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune.

Hun opfordrer de unge til at være ekstra opmærksomme på især flugtveje og indeklima, når de skal se på værelser.

Brænder det i en lille kælderlejlighed, hvor eneste flugtvej er et smalt kældervindue, er chancen for at komme ud meget lille.

For rummet fyldes hurtigt med røg - og røgen koster liv, advarer de norske eksperter.

Hver måned får myndighederne i Oslo fem til 10 henvendelser fra unge, som vil vide om deres værelser og lejligheder er lovlige og godkendt til beboelse.

»Men der er store mørketal,« konstaterer Hege Hammer, der er chef for brandforebyggelse i Oslo Brandvæsen.

Derfor har de norske myndigheder lavet en tjekliste, der kan hjælpe unge, der skal ud på det uigennemskuelige boligmarked.

Også danske studerende kan få glæde af listen, når de om kort tid skal ud og se på små lejligheder, kolde kældre eller snævre loftskamre.

Selvom der er mangel på billige boliger i de store studiebyer, er der god grund til at være en smule kritisk, når man ser på ny bolig..