Sommerhussæsonen står for skydedøren – men nu advarer branchen mod rådne æbler.

»Det er ærgerligt at starte det, man troede skulle blive en god sommerferie, med at blive snydt af en falsk udlejer,« siger Poul Fejer Christiansen, vicedirektør hos Feriehusudlejernes Brancheforening.

Coronapandemien har fået danskere til i stigende grad at holde ferie herhjemme, det skete sidste år og er tilfældet igen i år.

Og det sker ikke mindst i sommerhuse i sommerlandet, hvor der mange steder har været pres på udlejningerne.

Udsigten kan være god fra sommerhuset, men der kan også være udsigt til problemer, hvis man ikke har sikret sig som udlejer. Vis mere Udsigten kan være god fra sommerhuset, men der kan også være udsigt til problemer, hvis man ikke har sikret sig som udlejer.

»Der findes svindlere mange steder, og det gør sig naturligvis også gældende i feriehusbranchen, selvom vi helst ville være dem foruden. Det er i perioder som nu, hvor efterspørgslen er højere end normalt, at mange svindlere kommer frem fra deres skjul og udnytter potentielle lejeres gode hensigter om at booke ferieovernatninger,« siger Poul Fejer Christiansen fra Feriehusudlejernes Brancheforening.

Også hos en af de store sommerhusudlejere DanCenter er man stødt på problemet.

»Vi oplevede sidste år et stort antal henvendelser fra frustrerede sommerhusejere og potentielle lejere, der havde været i kontakt med falske udlejere, som forsøgte at snyde sig til en lejeindtægt ved at lade som om, at de ønskede at udleje deres sommerhus,« siger Dancenter-direktør Kim Holmsted:

»Der er desværre risiko for, at tendensen vil vise sig igen i år, og derfor bør man være ekstra påpasselig, hvis man overvejer at booke et feriehus gennem private udlejere til sommer.«

Han gør opmærksom på, at man skal være på vagt, hvis en potentiel udlejer vil undgå direkte kontakt mellem lejer og udlejningsbureau, selv om de måske har henvist til et etableret bureau i forbindelse med udlejningen. Også vis betalingsformen virker mistænkelig, eller bekræftelsen udebliver, skal man reagere, lyder det.

Fra Feriehusudlejernes Brancheforening suppleres der i en pressemeddelelse:

»Vi kan anbefale, at man tjekker brancheforeningens hjemmeside og holder sig til at booke gennem et af vores medlemmer, således man er bedst muligt sikret som forbruger. Ønsker man at leje privat, gør man

klogt i at huske sin kritiske sans og dobbelttjekke, hvem der ejer huset, og om de angivne oplysninger stemmer overens med virkeligheden, før man sender et større beløb afsted over MobilePay,« siger vicedirektør Poul Fejer Christiansen.