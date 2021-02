Hvis man har sin daglige gang på de sociale medier, har det været noget nær umuligt ikke at støde på den seneste uge:

Billeder og videoer fra gåture og skøjteløb på tilfrosne søer rundtomkring i Danmark.

Men nu bliver den – åbenbart – voldsomt populære tendens udfordret af den samme Moder Jord, der i første omgang gjorde det muligt at 'gå på vandet'.

De kommende dage stiger temperaturerne nemlig, og så siger det sig selv, at isen gradvis vil smelte.

Søerne i København søndag 14. februar 2020. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søerne i København søndag 14. februar 2020. Foto: Bax Lindhardt

Og det er ikke noget, der ligefrem skaber tryghed hos Jan Hedager fra Nordsjællands Politi.

»Jeg har flere bekymringer, må jeg sige. Vi har allerede set mange personer, der har gået ud på isen, selvom den ikke har været frigivet, og nu får vi så et varmere vejr,« siger Jan Hedager, der er vagtchef i politikredsen.

De seneste uger har danskernes udflugter på de tilfrosne søer skabt masser af overskrifter.

Først blev det påpeget, at det rent faktisk ikke er lovligt at betræde søerne, medmindre isen er frigivet fra kommunens side, og siden har flere politikredse advaret om, at man gerne må tænke sig om, selvom isen er tyk nok.

»Vi kunne godt tænke os, at voksne mennesker brugte lidt fornuft. Vi har i løbet af weekenden set familier med barnevogne langt ude på søerne. Jeg tør slet ikke tænke på, hvilken situation der ville opstå, hvis de røg i vandet. Det kunne blive en tragedie,« siger Jan Hedager.

Han understreger samtidig, at der er flere tilfrosne søer i det nordsjællandske, hvor isen endnu ikke er frigivet, men som er blevet betrådt af danskere hele weekenden.

Og det forstår han ikke.

»Det er jo livsfarligt. Man skal altså tænke sig om, for en ambulance kører ikke ud på isen, og så skal man måske vente på en helikopter. Der må vi forvente, at voksne mennesker tænker sig bedre om, når nu helt små børn ikke har mulighed for det,« siger Jan Hedager.

Ski- og skøjteløb på Bagsværd Sø søndag 14. februar 2020. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ski- og skøjteløb på Bagsværd Sø søndag 14. februar 2020. Foto: Bax Lindhardt

Hos DMI deler man Jan Hedagers bekymringer.

»Der sker jo det, at vi den kommende uge skal opleve, hvordan vinteren og foråret slås lidt, og at foråret vil vinde i weekenden. Det betyder højere temperaturer, og så vil isen begynde at smelte. Derfor skal man passe på og være sikker på, at kommunen har godkendt stedet,« siger Klaus Larsen, der er vagtchef hos DMI.

Det er dog ikke kun tyndere is, der kan være problemet, når temperaturen den næste uges tid vil stige dag for dag.

Nej, for selvom isen måske ikke vil blive for tynd, sker der stadig noget med overfladen, når en lille del af isen smelter.

»Når temperaturen stiger, og en lille del af isen smelter, vil der lægge sig et lille lag vand på toppen, og så vil isen blive mere glat. Det giver en potentiel mulighed for, at folk vil skvatte, og det kan altså også gå galt,« siger Jan Hedager.

Hos organisationen Respekt for Vand ser man med stor alvor på de frosne søer og fokuserer især på kommunegodkendelserne.

»Vores råd er, at man kun går ud på isen, når den er godkendt af kommunen. Der er ingen vej udenom, og hvis det bliver varmere og usikkert, kommer de til at fjerne skiltene,« siger programchef René Højer.