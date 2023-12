Sundhedsstyrelsen lancerer en ny kampagne og advarer mod en 'usund kultur', som går ud over danske børn og unge.

Samtidig gør styrelsen op med 'en sejlivet myte'.

»Som Sundhedsstyrelse fraråder vi, at børn og unge under 18 år drikker alkohol. Det er langt fra sådan, virkeligheden er i dag, for vi har en usund alkoholkultur, hvor alkohol fylder meget i vores samvær – også for børn og unge,« siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Maria Aabel Koch i en pressemeddelelse.

En ny Voxmeter-undersøgelse, som styrelsen har bestilt, viser, at langt de fleste forældre til børn under 18 år taler med deres børn om alkoholforbrug.

Men næsten halvdelen finder det svært at indgå aftaler om alkoholindtaget eller tvivler på, at de unge overholder de indgåede aftaler, og 74 procent af forældrene synes, danske børn introduceres til de våde varer for tidligt.

Ifølge Maria Aabel Koch begår mange velmenende forældre imidlertid en klar fejl.

67 procent af de adspurgte forældre mener, det er en god idé, at unge introduceres til alkohol i hjemmet, men ifølge chefkonsulenten kan det få den stik modsatte effekt end tiltænkt:

»Det er en sejlivet myte, at børn skal lære at drikke derhjemme med mor og far, og det kan hænge sammen med, at mange forældre tror, at det er det sikreste for børnene. Men en tilladelse til at drikke hjemme kan være en blåstempling af alkohol og få dem til at drikke tidligere og mere end deres jævnaldrende,« siger Maria Aabel Koch.

Hvad skal man så gøre?

Hvornår begyndte du at drikke alkohol?

Ifølge Maria Aabel Koch er netop klare aftaler om alkoholvaner vigtige.

»Forældre har en enorm stor betydning for de alkoholvaner, som deres børn og unge får. Derfor har de også et ansvar, sammen med skoler, ungdomsuddannelser og aktører i fritids- og festmiljøerne for at sikre de bedste rammer for et godt børne- og ungeliv,« siger hun og tilføjer:

»Vi ved, at de børn, der har klare aftaler om alkoholindtag, også er dem, der starter senest og drikker mindst.«

Sundhedsstyrelsens kampagne om forældrenes betydning og ansvar for deres børns alkoholvaner lanceres i dag.