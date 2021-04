Der er i øjeblikket et 'gabende sikkerhedshul' på hjemmesiden sundhed.dk, som gør det muligt for udspekulerede folk at ændre på både svaret og datoen for ens coronatestsvar.

Dermed kan folk, der gerne vil til frisøren eller ud at spise – hvor man skal kunne fremvise et negativt testsvar – med få klik snyde sig til at få adgang, selv hvis de eksempelvis ikke vil tage en ny test.

Det forklarer Peter Kruse, der er IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, til DR.

Sikkerhedshullet åbner for, at man kan genbruge en test, der egentlig er for gammel og ældre end de 72 timer, fordi man kan ændre den til at se helt ny ud.

»Jeg vil vurdere det som relativt usikkert. Problemet er, at dem, som vil snyde, kan snyde. Det kan de med den løsning, vi har nu. Og det er brandærgerligt. Man burde have taget højde for, at der er mennesker, som kan finde på at ændre på dataene,« siger han til DR og forklarer, at det nærmest ikke er muligt for en frisør eller en tjener at tjekke, om man fremviser et reelt testsvar eller et manipuleret testsvar.

Fakta om coronapasset Der findes flere måder at fremvise et gyldigt coronapas. Alle muligheder er gennem appen 'MinSundhed' eller sundhed.dk. Her er, hvordan et gyldigt coronapas kan se ud: – Et testsvar fra en PCR- eller en lyntest. Et negativt svar kan bruges som et gyldigt coronapas i tre døgn (72 timer). – Et tidligere positivt svar, som dokumenterer, at man har immunitet for corona – det gælder fra 2-12 uger efter et positivt svar. – Bevis på, at man har fuldført vaccinationen mod coronavirus. /ritzau/

Til DR oplyser Sundhed.dk dog, at man ikke frygter, at folk vil udnytte sikkerhedshullerne, da man forventer, at danskerne vil opføre sig ansvarligt – ligesom der vil være tale om dokumentfalsk, hvis man snyder med det.

Hvis man bliver fanget med en falsk coronatest, kan man både få en plet på straffeattesten og få en fængselsstraf.

Som udgangspunkt ligger strafferammen for den slags dokumentfalsk på op til to år – men fordi der er tale om en overtrædelse af coronareglerne, kan det udløse en dobbeltstraf.