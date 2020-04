Det flotte og solrige forårsvejr får nu en uheldig 'bivirkning.'

Græs, buskads og andet grønt i naturen er nemlig knastørt, og derfor er der lige nu større fare for brand.

Sådan lyder advarslen fra Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber i en pressemeddelelse tirsdag.

'De seneste uger har budt på varmt og tørt vejr mange steder i landet. Når det samtidig blæser, er der øget risiko for, at der kan opstå brand i det fri eller i haven,' hedder det blandt andet.

Tilbage i 2013 hærgede en stor skovbrand Klosterheden ved Lemvig. (Arkivfoto) Foto: Morten Stricker

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen opfordrer derfor til, at du er særlig opmærksom, hvis du skal grille, tænde bål, bruge ukrudtsbrændere eller lignende.

Det kan du blandt andet gøre ved at tjekke Brandfare.dk, hvor du får gode råd til, hvordan du undgår brande i naturen.

Her er også et brandfareindeks, der viser, hvor stor risikoen er for, at der opstår brand de kommende fem døgn.

»Selvom sommervarmen ikke er over os endnu, er naturen tør for tiden. Derfor bør man tjekke Brandfare.dk, hvis man for eksempel vil grille eller bruge ukrudtsbrænderen de kommende dage,« siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, Mads Dalgaard.

Gode råd til at undgå brand i naturen Brug bålpladser, hvis du skal tænde bål eller grille

Hold afstand til bevoksning

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er helt slukket

Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt

Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller

Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen

Ring 112, hvis uheldet alligevel er ude Kilde: Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber

Sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard, tilføjer, at de kommunale redningstjenester er særligt opmærksomme lige nu.

»Vi rykker selvfølgelig ud, når det brænder, men det bedste er jo, hvis vi kan lade brandbilerne blive hjemme i garagen, fordi vi alle ved fælles hjælp kan forhindre brandene i at opstå.«

Beredskabschef hos DMI, Knud-Jacob Simonsen forklarer, at det er kombinationen af mangel på regn, den tørre luft, den knastørre natur og vind, der øger brandfaren.

Så sent som fredag i sidste uge brændte et større skovområde i Fårup mellem Hobro og Randers.