Kriminelle på nettet er begyndte at bruge en helt ny metode til at lokke penge ud af folk.

»Svindlen baseres på, at folk bliver så nervøse for at miste et betydeligt beløb, at de handler overilet i håb om at få deres penge tilbage,« siger Roman Dedenok.

Han efterforsker falske mails for den store it-sikkerhedsvirksomhed Kaspersky, hvor man nu advarer om de nye bølger af spammail, der i øjeblikket skyller ind i folks indbakker.

I bund og grund handler det om, at de digitale forbrydere nu forsøger at skræmme almindelige borgere til selv at ringe bagmændene op – fremfor omvendt – men slutmålet er dog stadig det samme som tidligere: at få lokket folk til at opgive deres bankoplysninger.

De falske mails kan se sådan ud.

Kaspersky oplyser, at de i øjeblikket oplever, at svindlerne sender mail til folk med falske fakturaer på store beløb, der ser ud til at komme fra store, velkendte selskaber som eksempelvis Amazon og PayPal.

Her er det nye 'tiltag' så, at der i den falske mail nu ikke er et link, man skal trykke på, men et telefonnummer, som ofret opfordres til at ringe på for at annullere ordren.

»Det er vigtigt for folk at vide, at der ikke bliver trukket penge fra deres konto, med mindre de rent faktisk ringer tilbage på nummeret og selv opgiver deres betalingsoplysninger,» siger Roman Dedenok fra Kaspersky:

»Hvis et offer ringer, vil svindlerne højst sandsynligt forsøge at få loginoplysningerne til en finansiel tjeneste eller kortoplysninger fra folk. Alternativt kan de forsøge at narre offeret til at overføre penge eller endda installere en trojansk hest på deres computer, som har været set før.«