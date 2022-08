Lyt til artiklen

Det er decideret livsfarligt.

Alligevel er der flere og flere, som gør det – i nogle tilfælde blot for at spare halvandet minut.

De første seks måneder af 2022 har lokomotivførere indberettet om ulovlig færdsel på skinnerne hele 733 gange. Det er næsten 200 flere end i samme periode sidste år, skriver TV 2 Fyn.

Derfor slår både lokomotivførerne, Banedanmark og transportminister Trine Bramsen (S) nu alarm.

For man sætter sit eget liv på spil ved at færdes på togskinnerne.

Og ikke nok med det.

Oplevelsen sætter sig dybt i lokomotivførerne – også når der ikke sker en personpåkørsel.

»Vi får et chok, hver gang vi ser noget, som ikke skal være i sporet. Om de når væk, eller om vi kan nå at stoppe toget, inden det værste skulle ske, at vi rammer dem. Man ved jo, at det er en person, som højst sandsynligt så ikke er her mere, vi har ramt. Sandsynligheden for at overleve er minimal,« siger lokomotivfører og kørelærer ved DSB Kent Jensen til TV 2 Fyn.

Den tidligere lokomotivfører Carsten Lutz har fortalt til B.T., hvordan personpåkørsler og andre situationer, hvor det var tæt på at gå helt galt, påvirkede ham så dybt, at han endte med at udvikle posttraumatisk stress og angst.

»Jeg kommer aldrig til at køre tog igen,« fortalte han og tilføjede, at han ikke sikker på, at han nogensinde ville kunne sætte sig ind i et S-tog igen.

Transportministeriet og Banedanmark indleder onsdag en kampagne for at gøre opmærksom på det stigende problem med personer, som krydser skinnerne eller færdes på dem.

Hvert år dør mellem tre og syv mennesker her i Danmark efter personpåkørsler.