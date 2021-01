Der er med at passe på i trafikken mandag morgen. Der kan være glat.

Der er i hvert fald meldinger om usikkert føre flere steder i landet.

»Skal du ud i trafikken mandag morgen? Tag afsted i god tid, kør forsigtigt! Der meldes om glatte veje i hele politikredsen,« lyder det eksempelvis fra Østjyllands Politi på Twitter.

Det samme lyder fra DMI, der også advarer om risiko for isslag i ikke kun Østjylland, men også i Nordjylland.

Det først af ugen mange regnvejr kommer forbi i dag. I Øst og Nordjylland er der først på dagen Risiko for let isslag.

I eftermiddag begynder det at klarer lidt op i Vestjylland med temperaturer op til 5 grader.

Se mere på https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/CZ9HcH0kIq — DMI (@dmidk) January 18, 2021

Vagtchef Klaus Larsen oplyser til B.T., at isslaget opstår mandag morgen, fordi en varmere front presser sig på vest forDanmark. Den kommer ind i lav højde, hvilket betyder, at nedbøren tør og bliver til regn. Når den så rammer jorden, hvor der igen er kulde – så fryser den lynhurtigt og bliver til isslag.

»Det er et lille tyndt lag, der er svært at se og meget glat,« siger Klaus Larsen.

I Skrydstrup Lufthavn i Sønderjylland lyder det ifølge TV 2, at der allerede er observeret isslag – vedhæftet en ekstra advarsel.

»Det kan give sort is, et fænomen, som betyder, at man ikke kan se, at det er glat. Islaget kan være så tyndt og komprimeret, at det går i ét med asfalten,« lyder det ifølge meteorolog Andreas Nyholm.

Ifølge DMI er der i Danmark mandag morgen koldest i den østlige del af landet.

På Sjælland er der registreret en temperatur på 2-3 minusgrader, mens det kontinuerligt bliver 'varmere' mod vest … i Vestjylland ligger temperaturen eksempelvis lige omkring frysepunktet.

Ellers er der flere regnbyger på vej, der markerer det skiftet i vejret, der vil ske i de kommende dage, hvor der igen vil være plusgrader herhjemme.