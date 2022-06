Lyt til artiklen

Store bål, sang og en lun sommeraften.

Sådan håber mange danskere nok, at torsdagen forløber, når sankthans fejres.

Men det kan også gå helt galt, hvis der ikke er styr på brandsikkerheden.

Brandfare-indekset er lige nu højere, end det har været det seneste stykke tid. Det fortæller operationschef i Østjyllands Brandvæsen Anders H. Jensen.

Derfor råder brandvæsnet nu alle til at være ekstra opmærksomme, når bålet skal tændes i aften rundtomkring i haver, parker og på strande.

»Det kan løbe helt løbsk, hvis man tænder op med brandbare væsker, så det anbefaler vi aldrig, man bruger. Man skal heller ikke forlade et bål, mens der stadig er ild og gløder, for det kan risikere at sprede sig,« siger operationschef Anders H. Jensen.

Han fortæller også, at brandvæsenet typisk har ekstra travlt sankthansaften, og derfor har beredskabet også sørget for, at der er fuldt dækket ind med mandskab.

»Det er en god idé altid at have vand i nærheden, så man selv kan slukke ilden, hvis noget skulle gå galt. Men hvis man ikke kan overskue det, skal man ringe 112,« siger Anders H. Jensen.

Hvis du vil være godt forberedt til at fyre heksen af, kan du her læse en række gode råd til, hvordan du kan lave et sikkert bål:

1. Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet

2. Hold øje med bålet, og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på

3. Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden

4. Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet

5. Lad være med at tænde bålet, hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt

6. Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bunken vælter, mens den brænder.

7. Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret træ, malet træ eller andet affald.

8. Sikr dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god idé at flytte bunken på dagen.