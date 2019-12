10.000 kroner til at købe dagligvarer for.

Det kan de fleste af os nok godt bruge.

Men har du fået en mail fra REMA 1000 med en konkurrence, som lover, at du kan vinde så mange penge til at fyre af en af kædens butikker, så lad være med at åbne den.

Slet den i stedet.

Den er nemlig fake.

Advarslen kommer på app'en 'Mit digitale selvforsvar' fra Forbrugerrådet TÆNK. Her bliver kunderne advaret om, at der lige nu er en fup-mail i omløb, som lover, at du kan vinde 10.000 kroner til REMA.

Men hverken e-mail eller konkurrencen har noget med REMA 1000 at gøre, forklarer Forbrugerrådet.

Har du fået sådan en mail, er det eneste, du skal gøre, at slette den. Du skal ikke klikke på nogen links eller give svindlerne nogen form for informationer om dig selv.