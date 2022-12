Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Enhver københavner ved, hvor proppede havnebadene er, når solen skinner på en varm sommerdag.

Så et politisk forslag om at undersøge muligheden for at gøre badning tilladt i hele havnen lyder lovende, gør det ikke? Alligevel skaber det dybe panderynker.

Nettobådene, som arrangerer kanalrundfarter i Københavns havn, frygter, at en ophævelse af badezonerne i havnen kan få alvorlige konsekvenser. Det skriver TV 2 Lorry.

»Vi frygter, at der på et eller andet tidspunkt kan ske en alvorlig ulykke,« siger Finn Olsen, der er daglig leder af Nettobådene i København, til TV 2 Lorry.

Burde fri badning tillades i Københavns Havn?

Hos Nettobådene oplever man allerede, at mange bader uden for de lovlige badezoner med farlige situationer til følge – og Finn Olsen forudser, at problemet vil blive endnu større, hvis der åbnes op for fri badning i havnen.

For det er meget svært at se de badende fra de mange både, der sejler i havnen – herunder Nettobådene.

Forslaget om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune skal undersøge, hvad der skal til for at gøre det lovligt at bade i hele Københavns havn, er stillet i Borgerrepræsentationen af Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Konservative, De Radikale, Venstre, Socialdemokratiet og SF.

Overfor TV 2 Lorry giver kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard (R), udtryk for, at Nettobådenes bekymring skal tages seriøst, og at fri badning ikke nødvendigvis skal gælde de steder i havnen, hvor der er meget trafik.