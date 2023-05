Varmt vejr og lave mængder af nedbør har gjort jorden tør, og derfor er der netop nu forhøjet risiko for naturbrande.

Det er meldingen fra Vestsjællands Brandvæsen, som allerede har haft travlt med at slukke naturbrande i dette forår, over for TV2 Øst.

Vestsjællands Brandvæsen har kørt flere end 20 udrykninger til naturbrande i området, og det skyldes en række af tørre dage.

De har gjort, at jordbunden nu er særdeles tør, og derfor er der grund til at passe på.

Især hvis man planlægger at tænde bål eller grill i naturen.

»Man skal ikke tænde åben ild, når det er blæsevejr, for så kan gløder og gnister flyve og antænde brande rundt omkring,« advarer beredskabsdirektør Lars Karlsen fra Vestsjællands Brandvæsen.

Og det er altså ikke kun grillsæsonen, der øger risikoen.

Også brugen af ukrudtsbrændere er ifølge Lars Karlsen årsag til en del brande, og han henstiller af samme grund til, at man bruger dem med omtanke i det tørre forårs- og sommervejr.