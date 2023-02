Lyt til artiklen

Inflation og stigende energipriser har været hverdagskost for danskerne i 2022 og 2023.

Det har fået mange danskere til at skrue ned for varmen og lufte mindre ud i håbet om, at varmeregningen vil blive mindre. Men det kan have alvorlige konsekvenser. Både for sundheden og for pengepungen.

I fjerde kvartal af 2022 havde rådgivningsvirksomheden byggesagkyndig.nu 38 procent flere fugt- og skimmelsvampsopgaver i forhold til samme periode året før.

»Vi oplever, at rigtig mange gør det modsatte af, hvad de bør gøre, for at holde udgifterne til opvarmning af boligen nede. De skruer ned for varmen og lader være med at lufte ud, og det øger luftfugtigheden i huset og giver skimmelsvamp optimale vilkår for at få fodfæste og brede sig,« siger Christian Norborg, der er administrerende direktør hos Byggesagkyndig.nu, og pointerer:

»De fleste husejere ved ikke, at det faktisk er billigere at opvarme tør luft end fugtig, og cirka otte ud af ti skimmelopgaver kunne have været undgået ved ganske enkelt at lufte ud jævnligt. Tilmed er mange, som har skimmelsvamp i boligen, slet ikke klar over, at de har et problem, fordi de ikke kan lugte det, når de bor i det. De bliver først klar over det, når de får øje på det.«

Skimmelsvamp og fugtigt indeklima kan føre til træthed, koncentrationsbesvær og hovedpine. Derudover kan skimmelsvamp medføre irritation i øjne, næse og øvrige luftveje samt allergi, oplyser SST.

Derfor opfordrer byggesagkyndig.nu til, at man i stedet fokuserer på at energioptimere sin bolig, frem for at spare på varmeregningen.

»Der har været enorm stor interesse for at få identificeret, hvordan man kan spare penge, men også mindske CO2-aftrykket – for eksempel ved at udskifte vinduer eller øge isoleringen.«

»Mange ældre huse har et stort uudnyttet potentiale, og for mange af vores kunder er den grønne vedligeholdelsesplan især attraktiv på grund af de store besparelser, de på lang sigt kan opnå,« siger Christian Norborg.

