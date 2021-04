De danske brandvæsener vælger nu at advare om den øgede risiko i weekenden.

»Vi har en uheldig cocktail af to ting, der betyder, at brandfaren stiger. Folk skal være ekstra opmærksomme, for det bliver nødvendigt,« siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

Det er især lørdag, man skal være forsigtig udenfor – om det så er i den vilde natur eller hjemme i haven. Det viser et prognose, som altid kan ses på Brandfare.dk, hvor det meste af landet ser ud til at ryge op i kategorien 'høj brandfare'.

Prognosen for lørdag kan man se her:

Den mørke orange farve betyder 'høj brandfare', rød betyder 'meget høj brandfare'. Den lyse orange farve betyder 'moderat brandfare'. Foto: Brandfare.dk Vis mere Den mørke orange farve betyder 'høj brandfare', rød betyder 'meget høj brandfare'. Den lyse orange farve betyder 'moderat brandfare'. Foto: Brandfare.dk

Den øgede brandfare i naturen skyldes altså to faktorer:

At der har været en længere periode med tørt vejr, solskin og forholdsvist meget blæst. Det har været med til at tørre naturen. At vegetation som træer, buske og planter ikke er sprunget helt ud endnu. Derfor har de endnu ikke trukket lige så meget væde op fra jorden, som de vil have gjort om bare to-tre uger, når alt vil være meget grønnere.

»De fleste forbinder nok brandfare i naturen med en meget tør sommer, hvor der har været høje temperaturer over lang tid. derfor tror jeg ikke, at man lige er opmærksom på, at der er en uheldig cocktail lige nu. Men det har vi, når de to ting bliver kombineret,« siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af Danmarks kommunale beredskabsenheder.

Advarslen er både rettet mod folk, der har planer om eksempelvis en skovtur og skulle få lyst til at lave bål eller bruge åben ild på anden måde, samt mod haveejere med planer om at fyre op i ukrudtsbrænder og grill.

I det hele taget har Danske Beredskaber allerede registreret en stigning af naturbrande i bare den seneste uges tid.

Gode råd På Brandfare.dk er der følgende råd til at undgå at starte en naturbrand: Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen.

Hold altid afstand til bevoksning.

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt.

Brug kun åben ild i stille vejr.

Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild.

Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand.

Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation.

Parker aldrig din bil i høj tør vegetation.

Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude.

Der har eksempelvis været både mange mindre hændelser og større brande som eksempelvis ved Randbøll Hede i Sydjylland i lørdags (forårsaget af et lille kogeapparat) og ved nordsjællandske Gribskov i søndags. Der har også været større brande i Midtjylland, Nordjylland og på Fyn i de seneste dage.

»Folk skal forsøge at huske, at der er tørt derude. Og det gælder altså også bøgehækken hjemme i haven. Så folk skal tænke sig om,« siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.