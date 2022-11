Lyt til artiklen

Nye fup-mails forsøger at lokke dine personlige oplysninger ud af dig.

Klik ikke på denne mail.

Så kort lyder advarslen fra Mit Digitale Selvforsvar.

»Mailen er svindel og humbug – din Apple konto er ikke i fare for at blive deaktiveret,« står der i advarslen.

Sådan ser beskedens indledning ud. Vis mere Sådan ser beskedens indledning ud.

Mailen, der er i omløb i øjeblikket, udgiver sig for at være fra Apple id. Her påstår svindlerne, at din Apple konto bliver deaktiveret, hvis du ikke svarer på mailen inden for 24 timer.

Advarslen blev sendt ud på app'en, Mit Digitale Selvforsvar, 11.24. Den er udviklet af Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. .

»Denne meddelelse er at informere dig om, at din Apple-konto er blevet midlertidigt låst, indtil du kan validere dine Apple-id-oplysninger på filen,« står der i den falske mail.

Ifølge Mit Digitale Selvforsvar har mailen kun et formål. Nemlig at få dig til at glemme al sund fornuft og presse dig til at afgive personlige oplysninger gennem linket i mailen.

Gode råd til at forebygge misbrug af dine oplysninger: Andre gode råd til at forebygge misbrug af dine oplysninger: Hold fast på dine personlige oplysninger - videregiv dem aldrig via f.eks. et link i en mail. Vær kritisk, hvis du bliver bedt om at udlevere dine personlige oplysninger - Virksomheder eller offentlige myndigheder vil aldrig ringe eller skrive og bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger. Søg selv hjemmesiden frem og undgå falske links. Kontakt selv virksomheden eller myndigheden, hvis du er det mindste mistroisk. Stol ikke på visningen af mailadressen - svindlerne kan finde på at ændre denne, så det ligner at mailen kommer fra f.eks. velkendte virksomheder eller myndigheder. Kilde: Mit Digitale Selvforsvar

Det er efterhånden et ofte brugt trick fra hackernes side at sende mails som denne ud til et stort antal modtagere. Oftest kan man afsløre den falske mail på den afsender adresse, der står som afsender. Mailen kan også være dårligt formuleret, hvilket et stort selskab som Apple formentlig aldrig ville sende ud til deres kunder.