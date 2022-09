Lyt til artiklen

Vladimir Putin er i gang med at mobilisere yderligere mænd til krigen i Ukraine.

Derfor har han indkaldt mindst 300.000 russere og det kan også betyde personer med dansk-russisk dobbelt statsborgerskab.

Det advarer Udenrigsministeriet om i en mail til B.T.

»Udenrigsministeriet har siden den 4. marts frarådet alle rejser til Rusland, og danskere i landet opfordres til at overveje, om deres tilstedeværelse fortsat er nødvendig. Danskere i landet bør afhængig af deres situation overveje at søge professionel rådgivning.«

»Rejsevejledningen er blevet opdateret den 29. september, hvor det understreges, at personer med dansk-russisk dobbelt statsborgerskab af de russiske myndigheder vil blive betragtet som russiske statsborgere. Den 21. september blev det gjort strafbart for mænd at afvise en eventuel indkaldelse til at aftjene russisk militærtjeneste. Dette gælder således også dansk-russiske statsborgere.«

Dermed betyder det, at selvom du har et dansk og et russisk statsborgerskab, så kan du stadig blive sendt til frontlinjen i Ukraine.

Og hvis man bliver indkaldt af Putin, så er konsulær assistance begrænset, oplyser Udenrigsministeriet yderligere.

»Udenrigsministeriets mulighed for at yde konsulær assistance er yderst begrænset og i flere tilfælde reelt umuligt som følge af bemandingssituationen på ambassaden og den aktuelle politiske situation.«

Tidligere på dagen har nordmænd fået samme besked fra deres respektive Udenrigsministerium.